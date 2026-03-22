Eski milli futbolcu Arda Turan, Ramazan Bayramı'nda ailesiyle geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini gülümsetti.
MUTLU AİLE HAYATI
2018 yılında Aslıhan Doğan Turan ile evlenen ve mutlu aile hayatıyla sık sık gündeme gelen Turan, bu kez oğluyla oynadığı eğlenceli maçla dikkat çekti.
OĞLUYLA KIYASIYA MÜCADELE ETTİ
İki çocuk babası olan Turan'ın bayramda evde kurduğu mini sahada oğluyla kıyasıya mücadele ettiği anlar, eşi tarafından kayda alındı. Ev halinin doğal ve samimi görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken, Turan da aynı videoyu kendi hesabından paylaşmayı ihmal etmedi
"BAYRAM DERBİSİ"
Ünlü futbolcu paylaşımına"Bayram derbisi"notunu düşerken, baba-oğul arasındaki tatlı rekabet izleyenleri güldürdü. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan video, bayramın en sıcak ve samimi karelerinden biri olarak öne çıktı.