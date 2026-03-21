Sayan "Ben çorapsız bir yere gitmem. Bu bir stil meselesidir. Elimden gelse mayomun, bikinimin altına bile çorap giyerim. Çorap bir kültürdür ve ben bu görüşümün her zaman arkasındayım"şeklinde konuştu.

GLOBAL STİLİN ÇORAPLI SAVUNMASI: BEYONCE VE RİHANNA ÖRNEĞİ Seda Sayan, çorap tutkusunun sadece yerel bir alışkanlık olmadığını, aksine bir zarafet kültürü olduğunu savunarak eleştirilere global bir vizyonla yanıt verdi. Daha önce Okan Bayülgen ile yaşadığı 'anneanne çorabı' polemiğini hatırlatan Sayan, estetik çıtasını dünya starlarına çevirdi. Beyonce ve Rihanna gibi ikonların sahne şovlarındaki çorap giyimine dikkat çekti.

Öte yandan Sayan,"Ben çorapsız mini etekli bacak görmek istemiyorum. Çorabını giy, çorapsız çıkma. Çok çirkin görünüyor"diyerek yeni bir tartışmanın kapısını araladı.

YENİ POLEMİKLERİN FİTİLİ ATEŞLENDİ Dobralığıyla bilinen Seda Sayan, açıklamalarıyla bir kez daha magazin gündemini belirledi. Ajda Pekkan'a olan hayranlığını dile getirirken yaptığı benzetme, yaşlılık ve sağlık üzerinden bir polemik yaratsa da; asıl tartışma "çorap" üzerinden yürüyecek gibi görünüyor.