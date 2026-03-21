Katıldığı programda samimi açıklamalarda bulunan Seda Sayan, "İdolüm" dediği Süperstar Ajda Pekkan hakkında çarpıcı bir kıyaslama yaptı. Pekkan'ın formuna ve enerjisine dikkat çeken Sayan, "Onun yaşındakiler elinde sidik torbasıyla geziyor"diyerek sosyal medyayı ikiye böldü. Bununla da yetinmeyen ünlü sanatçı, yıllardır vazgeçmediği "çorap" tutkusunu bir adım öteye taşıyarak; sokaktaki çorapsız mini etek kombinlerini çirkin bulduğunu söyledi.
Seda Sayan önce övdü sonra uyardı: Ajda Pekkan hayranlığı ve çorap polemiği
"ELİMDEN GELSE BİKİNİMİN ALTINA BİLE ÇORAP GİYERİM"
Daha önceki açıklamalarında kendisini 'çorap kadını' ilan eden ünlü şarkıcı, konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulunarak bir kez daha tüm dikkatleri üzerine topladı.
Sayan "Ben çorapsız bir yere gitmem. Bu bir stil meselesidir. Elimden gelse mayomun, bikinimin altına bile çorap giyerim. Çorap bir kültürdür ve ben bu görüşümün her zaman arkasındayım"şeklinde konuştu.
GLOBAL STİLİN ÇORAPLI SAVUNMASI: BEYONCE VE RİHANNA ÖRNEĞİ
Seda Sayan, çorap tutkusunun sadece yerel bir alışkanlık olmadığını, aksine bir zarafet kültürü olduğunu savunarak eleştirilere global bir vizyonla yanıt verdi. Daha önce Okan Bayülgen ile yaşadığı 'anneanne çorabı' polemiğini hatırlatan Sayan, estetik çıtasını dünya starlarına çevirdi. Beyonce ve Rihanna gibi ikonların sahne şovlarındaki çorap giyimine dikkat çekti.
Öte yandan Sayan,"Ben çorapsız mini etekli bacak görmek istemiyorum. Çorabını giy, çorapsız çıkma. Çok çirkin görünüyor"diyerek yeni bir tartışmanın kapısını araladı.
YENİ POLEMİKLERİN FİTİLİ ATEŞLENDİ
Dobralığıyla bilinen Seda Sayan, açıklamalarıyla bir kez daha magazin gündemini belirledi. Ajda Pekkan'a olan hayranlığını dile getirirken yaptığı benzetme, yaşlılık ve sağlık üzerinden bir polemik yaratsa da; asıl tartışma "çorap" üzerinden yürüyecek gibi görünüyor.
MERAK EDİLENLER
Seda Sayan Ajda Pekkan için ne dedi?
Sayan, Ajda Pekkan'ın yaşına rağmen çok dinç olduğunu vurgulamak için "Onun yaşındakiler elinde sidik torbasıyla geziyor" dedi.
Seda Sayan neden çorapsız gezilmesine karşı?
Çorabın bir kültür ve stil meselesi olduğunu düşünen Sayan, çorapsız bacak görüntüsünü estetik bulmadığını ve "çirkin" göründüğünü savunuyor.
Seda Sayan hangi dünya yıldızlarını örnek gösterdi?
Eleştirilere yanıt verirken Beyonce ve Rihanna gibi isimlerin sahne şovlarında ve günlük hayatlarında çorap kullanmalarını örnek olarak sundu.