RÖPORTAJDAN MERAK EDİLENLER

Nebahat Çehre neden çocuk sahibi olmadı?

Usta sanatçı, çocuk sahibi olmak için 50 yıl süreceğine inandığı sağlam bir evlilik temeli aradığını, bir çocuğun üvey babayla büyümesini doğru bulmadığı için bu kararı aldığını belirtti.

Nebahat Çehre'nin mücevherlerine ne oldu?

Yıllar önce evine giren hırsızlar tarafından 19 parça çok değerli mücevheri çalındı. Bu olaydan sonra mücevher takmayı bırakan sanatçı, artık antika parçaları tercih ediyor.

Nebahat Çehre'nin hayatı film olacak mı?

Hayır, ünlü oyuncu kendi hayatının film yapılmasını gereksiz buluyor. Eğer bir gün yapılırsa da hiçbir detayın çıkarılmadığı, tamamen gerçekçi bir yapım olması gerektiğini vurguluyor.