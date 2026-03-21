Aşk-ı Memnu'nun Firdevs Yöresi olarak hafızalara kazınan, stili ve duruşuyla zamana meydan okuyan Nebahat Çehre, kapılarını açtığı evinde samimi bir sohbete imza attı.
Sanat eserleri ve kıymetli tablolarla bezeli, sadeliğin şıklıkla buluştuğu yuvasında Asiye Acar ile Pazar Gezmesi programına konuk olan sanatçı, mücevherlerinden neden vazgeçtiğinden ekranlara dönme şartına kadar her şeyi açık yüreklilikle paylaştı.
"SIRADAN BİR HAYATIM VAR, FİLME GEREK YOK"
Son dönemde biyografi filmlerinin revaçta olması hatırlatılan usta oyuncu, kendi hayatının beyaz perdeye taşınmasına sıcak bakmadığını belirtti. Çehre, "Herkesin yaşadığı hayatı yaşıyorum, hayatımın film yapılmasını gereksiz buluyorum. Benim hayatımda film olacak bir şey yok. Eğer bir gün hayatım film olursa da her şeyin gerçekçi olması lazım, bir şeylerin çıkarılmasına tahammülüm yok"diyerek hayatının olduğu gibi kalmasından yana olduğunu ifade etti.
"HER KALIBA GİRERİM"
Uzun süredir setlerden uzak kalan ve hayranlarının yolunu gözlediği Nebahat Çehre, dönüş sinyali verdi ancak bir şartla! Sürekli benzer rollerle izleyici karşısına çıkmak istemediğini vurgulayan ünlü oyuncu, "Salon kadınını oynarım ama sürekli kendimi tekrarlamak istemiyorum. Ancak ben oyuncuyum, her kalıba girerim" sözleriyle yapımcılara farklı karakter mesajı gönderdi.
HIRSIZLIK ŞOKU TAKI ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRDİ
Ünlü oyuncu, program sırasında mücevherleriyle ilgili de bir itirafta bulundu. Yıllar önce büyük bir hırsızlık şoku yaşadığını anlatan Çehre, evinden tam 19 parça çok değerli mücevherinin çalındığını açıkladı. O günden beri mücevher takmayı bıraktığını söyleyen sanatçı, şimdilerde sadece antika yüzükler ve özel takıları tercih ettiğini dile getirdi.
ANNELİK İÇİN YARIM ASIRLIK SADAKAT ŞARTI
Sohbetin en duygusal anları ise annelik sorusuyla yaşandı. "Anne olmak ister miydiniz?" sorusuna dikkat çeken bir mantık çerçevesinde yanıt veren Çehre, çocuk sahibi olmamasının arkasındaki asıl nedeni açıkladı.
Bir çocuğun üvey babayla büyümemesi gerektiğine dair güçlü bir inancı olduğunu belirten usta isim, "Bir evliliği 50 sene yürütmek isterdim, 50 yıl bir evliliği yürütebileceğime inansaydım o zaman çocuk yapardım" şeklinde konuştu.
Nebahat Çehre neden çocuk sahibi olmadı?
Usta sanatçı, çocuk sahibi olmak için 50 yıl süreceğine inandığı sağlam bir evlilik temeli aradığını, bir çocuğun üvey babayla büyümesini doğru bulmadığı için bu kararı aldığını belirtti.
Nebahat Çehre'nin mücevherlerine ne oldu?
Yıllar önce evine giren hırsızlar tarafından 19 parça çok değerli mücevheri çalındı. Bu olaydan sonra mücevher takmayı bırakan sanatçı, artık antika parçaları tercih ediyor.
Nebahat Çehre'nin hayatı film olacak mı?
Hayır, ünlü oyuncu kendi hayatının film yapılmasını gereksiz buluyor. Eğer bir gün yapılırsa da hiçbir detayın çıkarılmadığı, tamamen gerçekçi bir yapım olması gerektiğini vurguluyor.