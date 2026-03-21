'Arka Sıradakiler' setinde başlayan aşklarını 2016 yılında nikah masasına taşıyan ve 2019'da ikiz kızlarını kucaklarına alan Pelin Akil ile Anıl Altan, geçtiğimiz Ağustos ayında sürpriz bir kararla boşanmıştı.
Ayrılık sonrası adı Handan Buse Gürcan ile aşk dedikodularına karışan Anıl Altan ve eski eşi Pelin Akil, bayram vesilesiyle tüm kırgınlıkları bir kenara bırakıp aile büyükleriyle birlikte aynı karede yer aldı. Sosyal medyadan ortak paylaşılan karede, "Tam da olması gerektiği gibi" notuyla medeni bir ayrılık sonrası aile bağlarının önemine vurgu yapıldı.
Pelin Akil, ikiz kızları ve eski eşi Anıl Altan ile verdiği bayram pozunu şu notla paylaştı:
Masada gelişigüzel bayram şekerleri ve eski çocukluk fotoları, anneanne babaanne halalar teyzeler büyük babaanneler ziyaretleri ve bayram, sen ne güzel şeysin. Tam da olması gerektiği gibi. Herkese musmutlu bayramlar
BOŞANMA SONRASI İLK BAYRAM BULUŞMASI VE AŞK İDDİALARI
Ünlü çiftin yeniden bir araya geldiği bayram buluşmasında öne çıkan detaylar:
Medeni Birliktelik: İkiz kızları Alin ve Lina'nın mutluluğu için sık sık bir araya gelen ikili, bu kez tüm aileyi kapsayan geniş bir bayram sofrasında buluştu.
Aşk Dedikodularına Yanıt:Anıl Altan, Handan Buse Gürcan ile çıkan aşk iddiaları hakkında "İlişkim olsa söylerim, hepimiz mutlu olalım" diyerek söylentileri yalanladı.
Pelin Akil'in Duruşu:Eski eşinin özel hayatıyla ilgili sorulara "Onun her zaman mutlu olmasını istiyorum" diyerek destekleyici bir yanıt verdi.
Davette Pişti Şoku:Eski eşler, bayram buluşmasından hemen önce katıldıkları bir davette de bir araya gelerek kısa bir sohbet gerçekleştirmişti.
MAGAZİN DÜNYASINDA ÖRNEK AYRILIK
Pelin Akil ve Anıl Altan, Türk magazin dünyasında alışık olduğumuz olaylı boşanma sahnelerinin aksine, çocuklarının psikolojisini en ön sıraya koyarak takdir topluyor. Özellikle Anıl Altan hakkındaki aşk iddialarının hemen ardından gelen bu aile sofrası fotoğrafı, her iki tarafın da geçmişe saygı duyduğunun ve çocukları için her zaman bir arada olabileceklerinin en net kanıtı.
MERAK EDİLENLER
Pelin Akil ve Anıl Altan neden boşandı?
Çift, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz Ağustos ayında anlaşmalı olarak sonlandırdı ancak ayrılık nedeni hakkında detaylı bir açıklama yapmadı.
Anıl Altan ve Handan Buse Gürcan sevgili mi?
Anıl Altan, bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak "Öyle bir şey değil, olsa söylerim" dedi.
Çift yeniden mi barıştı?
Şu an için barışma haberi yok; ikili yalnızca çocukları Alin ve Lina için bayramda ve özel günlerde "aile" olarak bir araya gelmeye devam ediyor.