Didem Ceran'ın yüz nakli sonrası inanılmaz değişimi

Survivor ile hafızalara kazınan Didem Ceran, 2022 yılındaki estetik hataları düzeltmek için Güney Kore'de "yüz nakli" olarak adlandırılan 48 saatlik radikal bir operasyon geçirdi. İyileşme sürecinin adım adım sosyal medya hesabında paylaşan Ceran, son halini yayınladı.

  • Didem Ceran, 2022 yılında yaptırdığı hatalı estetik müdahaleler sonrası oluşan yüz deformasyonunu gidermek için Güney Kore'de ameliyat oldu.
  • Ceran, 22 ve 23 Ocak tarihlerinde yaklaşık 48 saat süren kapsamlı bir yüz operasyonu geçirdi.
  • Ünlü isim, ameliyat sonrası ikinci ayını tamamladığını ve iyileşme sürecini sosyal medya hesabından paylaştığını duyurdu.
  • Ceran, dilini bilmediği bir ülkede tek başına bu operasyonu geçirdiğini ve büyük cesaret gösterdiğini belirtti.
  • Sosyal medya kullanıcıları Ceran'ın son haline 'tanıyamadım' ve 'bambaşka biri olmuş' yorumları yaptı.

Oryantal Star ve Survivor yarışmalarıyla tanınan Didem Ceran, yüzündeki deformasyonlardan kurtulmak için şaşırtıcı bir adım attı. 2022 yılında yaptırdığı hatalı estetik müdahaleler sonrası gülüşü ve ifadesi bozulan ünlü isim, soluğu Güney Kore'de aldı.

Ceran, geçtiğimiz aylarda Güney Kore'ye giderek oldukça kapsamlı bir operasyon geçirdiğini duyurdu. "Yüz nakli" olarak anılan ve yaklaşık 48 saat sürdüğü belirtilen bu süreç, magazin gündemine bomba gibi düştü.

İyileşme sürecinin adım adım sosyal medya hesabında yayınlayan Ceran'dan yeni bir paylaşım geldi. Ünlü isim, son halini Instarag hesabında yayınlarken yaşadığı süreçle ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Didem Ceran'ın son hali!

Didem Ceran, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

22 ve 23 Ocak'ta, iki gün üst üste tek başıma ameliyat oldum. Şimdi ikinci ayımı tamamlıyorum. Kendimi tebrik ediyorum çünkü bu gerçekten büyük bir cesaretti. Daha önce tek başıma yan mahalleye bile gidemeyen ben, dilini bilmediğim bir ülkede, hiçbir örneğini görmeden bu kadar büyük ameliyatların altına yattım. Korktum ama geri dönmedim. Çünkü bazen insanın içindeki acı, dışarıdaki korkudan daha büyük oluyor. Bu süreçte Kore'ye, doktorlarıma, bana destek olan takipçilerime ve burada olmamı mümkün kılan, adını söylemesem de payı çok büyük olan o özel güce teşekkür ederim. Bazı kadınlar sadece değişmez... Kendi sınırlarını da aşar

DİDEM CERAN'IN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ VE OPERASYON DETAYLARI

Didem Ceran'ın sosyal medyada büyük yankı uyandıran değişim süreci şu detaylarla şekillendi:

Radikal Karar: 2022'deki hatalı işlemlerin yarattığı deformasyonu gidermek amacıyla dilini bilmediği bir ülkede tek başına bıçak altına yattı.

48 Saatlik Mücadele:Ameliyatın hazırlık ve uygulama süreci iki tam güne yayılarak oldukça kapsamlı bir revizyon yapıldı.

İkinci Ay Mesajı: Ameliyat sonrası ikinci ayını dolduran Ceran, "Bazı kadınlar sadece değişmez, kendi sınırlarını da aşar" diyerek son halini paylaştı.

Cesaret Vurgusu:Yan mahalleye bile tek gidemezken, Güney Kore'de bu denli büyük bir operasyonu tek başına göğüslediğini belirtti.

SOSYAL MEDYA YORUMLARI

Didem Ceran'ın son haline sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Sosyal medyada "Tanıyamadım", "Eski halinden eser yok", "Bambaşka biri olmuş" gibi yorumlar yapıldı.

