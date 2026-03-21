"ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUM"

Takipçilerini endişelendiren Ergül, dikkat çeken paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Güvenliğimi tetikleyen, beni tehlikeye atan birçok şey yaşadım. Travmatik şeyler… Buraya yansıtmadım. Suistimal edildim. Bilin ki, bildiğiniz gibi ben alkol, sigara vesaire hiçbir şey kullanmayan biriyim; bu da çevremde bilinen bir şeydir. Röportajlarda da sesimi korumak için bunlara önem verdiğimi hep söyledim. Beni bilinçsiz bir şekilde herhangi bir travmatik durumda bırakan bir şeyler olduysa da bunun benim sorumluluğumda ve bilincimde olmadığını bilmenizi isterim. Bugün güvenliksiz durumlarda kalan başka bir kadın olarak korunmaya ve desteklenmeye ihtiyaç duyuyorum. Gerçekten zor günler geçiriyorum çünkü korunmam için hayatımı tamamen köklü şekilde değiştirmem gerekiyor. Mental destek alarak izole olmak istedim. Sınırlarımı korumak istiyorum. Eğer kedilerime bir şey olursa ya da bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın. Sığınabileceğim yer burası diye geldim''