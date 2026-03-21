2000'li yılların efsanevi grubu Hepsi ile tanınan ve kariyerine solo devam eden Gülçin Ergül, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düştü.
40 yaşındaki sanatçı, yaşadığı travmatik olaylar nedeniyle kendisini güvende hissetmediğini ve hayatını köklü bir şekilde değiştirmek zorunda kaldığını belirterek, "Bana veya kedilerime bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın" ifadelerini kullandı.Gülçin Ergül'den korkutan paylaşım: "Güvenliğim tehlikede suistimal ediliyorum!"
"ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUM"
Takipçilerini endişelendiren Ergül, dikkat çeken paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:
"Güvenliğimi tetikleyen, beni tehlikeye atan birçok şey yaşadım. Travmatik şeyler… Buraya yansıtmadım. Suistimal edildim. Bilin ki, bildiğiniz gibi ben alkol, sigara vesaire hiçbir şey kullanmayan biriyim; bu da çevremde bilinen bir şeydir. Röportajlarda da sesimi korumak için bunlara önem verdiğimi hep söyledim. Beni bilinçsiz bir şekilde herhangi bir travmatik durumda bırakan bir şeyler olduysa da bunun benim sorumluluğumda ve bilincimde olmadığını bilmenizi isterim. Bugün güvenliksiz durumlarda kalan başka bir kadın olarak korunmaya ve desteklenmeye ihtiyaç duyuyorum. Gerçekten zor günler geçiriyorum çünkü korunmam için hayatımı tamamen köklü şekilde değiştirmem gerekiyor. Mental destek alarak izole olmak istedim. Sınırlarımı korumak istiyorum. Eğer kedilerime bir şey olursa ya da bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın. Sığınabileceğim yer burası diye geldim''
GÜLÇİN ERGÜL'ÜN PAYLAŞIMINDAKİ DETAYLAR
Şarkıcı Gülçin Ergül'ün paylaşımlarında öne çıkan kritik noktalar şunlardır:
Güvenlik Tehdidi: Kapısına gelen ve kimliği açıklanmayan bir kişiyle yaşadığı diyaloğu paylaşarak somut bir tehdit altında olduğunu ima etti.
Suistimal İddiası: Daha önce yansıtmadığı birçok travmatik olay yaşadığını ve suistimal edildiğini dile getirdi.
Bağımlılık Reddi:Alkol veya sigara kullanmadığını vurgulayarak, başına gelebilecek olası bir olumsuz durumda bilincinin yerinde olmayacağı senaryoların önüne geçti.
İzolasyon Kararı: Mental destek alarak kendini dış dünyadan izole etmek istediğini ve korunmaya ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Gülçin Ergül neden yardım istedi?
Kendisini tehlikeye atan travmatik olaylar yaşadığını, suistimal edildiğini ve şu an güvende hissetmediğini belirterek destek istedi.
Gülçin Ergül'ün sağlık durumu nasıl?
Fiziksel bir yaralanma belirtilmedi ancak sanatçı "Mental destek alarak izole olmak istedim" ifadelerini kullandı.
Paylaşımda geçen "kedilerim" vurgusu nedir?
Ergül, kendisine veya kedilerine bir zarar gelmesi durumunda takipçilerinin bu konuyu takip etmesini ve duyarsız kalmamasını talep etti.