Ata Demirer, hem özel hayatındaki mutluluğu hem de fit görünümüyle magazin gündeminin en üst sırasına yerleşti. Bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı Dilara Alemdar ile bayram tatili için Venedik'i tercih eden Demirer, bu kez kural bozdu.
Sosyal medya hesabından sevgilisiyle yan yana çekilen karelerini peş peşe yayınlayan ünlü komedyen, Venedik'in meşhur kanalları ve tarihi sokaklarında romantik bir tura çıktı. Geçtiğimiz yıldan bu yana istikrarlı bir ilişki yürüten çiftin neşeli halleri, takipçilerinin gözünden kaçmadı.
"İYİ BAYRAMLAR"
Tatil boyunca arkadaş grubuyla eğlenceli anlar yaşayan Ata Demirer, Dilara Alemdar ile olan fotoğraflarını "İyi bayramlar" mesajıyla paylaşarak hayranlarının bayramını kutladı. Uzun süredir özel hayatını sessiz sedasız yaşamayı tercih eden Demirer'in bu hamlesi, "İlişkide her şey yolunda" mesajı olarak yorumlandı. Venedik'in büyüleyici atmosferinde çekilen pozlarda çiftin uyumu ve mutluluğu yüzlerine yansıdı.
SOSYAL MEDYA BU AŞKI KONUŞUYOR
Paylaşımın ardından Ata Demirer'in takipçileri yorum yağmuruna başladı. İşte o çok konuşulan yorumlardan bazıları:
"Ata Bey iğne ipliğe dönmüşsünüz, aşk yaramış!"
"Maşallah, çok yakışmışsınız. Dilara Hanım çok zarif."
"Ata Demirer sonunda aradığı mutluluğu bulmuş, yüzü gülüyor."