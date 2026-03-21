Bayram sizin için ne ifade ediyor? Bayram denince aklınıza ilk ne geliyor?

BARIŞ FALAY:"Bayram denince ortak değerler geliyor aklıma. İyilikte buluşturan, güzellikte buluşturan ortak değerler geliyor. Bir toplumu bir arada tutabilmek için de ortak değerlerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu kadar kötülüğün olduğu bir dünyada da bayram sanki bir iyilik molası gibi."

ESRA RONABAR: "Bayram deyince benim aklıma gelen ilk kavram çocukluğum. Herhalde Türkiye'deki herkesin de aklına çocukluklarımız geliyordur. Eskiden kutlanan o güzel tatlı bayramlar. Bayram benim için barışı ifade ediyor. İnsanın kendiyle, içinde bulunduğu toplumla ve tüm dünyayla barış içinde olabilmesini... Ve aklıma gelen diğer kavram babaannem; çünkü babaannemin evinde toplanırdık ve gerçekten çok neşeli, keyifli, barış dolu, iyiliğin yüceltildiği, emeğin yüceltildiği günlerdi. Umarım böyle günleri tekrar yaşayabiliriz."

MAVİ RÜZGAR FALAY:"Bayram denildiğinde benim aklıma kültür, değerler ve farklılıklar geliyor. Küçüklüğümden itibaren farklı din ve kültürlere bağlı olan arkadaşlarımla beraber kurduğum bağlantılar dolayısıyla birçok farklı kültürü ve inancı deneyimleme fırsatı buldum. Dolayısıyla ülkemizde yaşayan farklı gelenekleri ve farklı bayramları da öğrenme fırsatı buldum. Bu farklılıkların bizi güçlendirdiğini düşünüyorum. Aynı zamanda kendi gelenek ve göreneklerimi de adetiyle yerine getirmeye çalışıyorum. Bayram benim için bir değer, değerler."