Bugün, günümüzde bayramlar tatil olarak algılanıyor. Sizin bayram ritüeliniz nedir? Nasıl başlar sizde bayram, neler yaparsınız ailece?
BARIŞ FALAY: "Bayram demek insanın bence sevdikleriyle birlikte olması demek. Biz de sevdiklerimizle bir arada olmaya gayret gösteriyoruz özellikle bu tip zamanlarda. Ama tüm ülkece neredeyse kutlandığını bilmek, o enerjiyi yaşıyor olmak da başka bir coşku veriyor tabii insana. Sevdiklerimizle bir arada sofralarda olduğumuz anları tercih ediyoruz."
ESRA RONABAR: "Birlik enerjisinin, bir olmanın, insanın insandan farkının olmamasının ve hepimizin aslında aynı olduğumuzun bilinciyle oluşan duruma bayram dendiğini düşünüyorum. Bayram tabii tatil olması bana garip gelmiyor; hayattaki koşturmaya, mecbur olduklarımıza bir an için ara verip değerli olanın ne olduğunun farkına varmak, herkesin birbirinin yansıması olduğunu görmek ve aslında her şeyin bir olduğunun farkına varmak güzel bir anlayış bence. O yüzden durmak, ara vermek ve gerçeğin, hakikatin ne olduğunu anlamak gibi geliyor bana bu tatil olma durumu. Barış'ın da dediği gibi sevdiklerimizle aynı sofra etrafında toplanabilmek; iyiye, güzele, barışa doğru yol alabilmek... Bayramın enerjisi bu benim için."
MAVİ RÜZGAR FALAY: "Bizim ailede herkes çalışırken, normal bir iş veya okul temposunda maalesef birbirimize yeterince vakit ayıramıyoruz. Bayram demek aslında biraz büyüklerin küçüklere, küçüklerin de büyüklere ayırdığı kaliteli vakit. Bu vakitler çok önemli, birbirimizle paylaşacak çok şeyimiz var. Büyüklerin küçüklerden, küçüklerin de tabii ki de büyüklerden öğrenecek çok şeyi var, çok deneyimi var. Bayramlar bunun için altın bilezikler, altın günler. Çok önem veriyorum ve ben de tabii ki aile büyüklerimle, sevdiğim insanlarla, komşularımla kaliteli vakit geçirmeye çalışıyorum."