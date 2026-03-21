Hayatında ilk kez pasta yapmak için kollarını sıvayan ünlü oyuncu, bayram neşesini kendi elleriyle hazırladığı o özel lezzetle kutladı.

"YAPTIĞIM PASTA KADAR GÜZEL..." Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri olan Neslihan Atagül, mutfaktaki bu ilk denemesini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Hazırladığı iştah kabartan pastanın karesini yayınlayan ünlü oyuncu, altına düştüğü esprili mesajla herkesi gülümsetti.

Atagül,"Herkese en az yaptığım pasta kadar güzel bayramlar dilerim" diyerek hem kendine olan güvenini ortaya koydu hem de takipçilerine neşeli bir bayram dileğinde bulundu. Oyuncunun bu paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak ilgi odağı oldu.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI Mutfaktaki ilk sınavını başarıyla geçen ve iştah kabartan bir sonuç ortaya koyan Neslihan Atagül, hayranlarından tam not aldı. Kariyeri boyunca canlandırdığı karakterlerle beğeni toplayan oyuncunun, evindeki bu samimi ve tatlı telaşı takdir topladı.