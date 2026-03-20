CANLI YAYIN
Geri

4 yıllık yalnızlığı sona erdi! Simge’den sürpriz aşk paylaşımı: “Sevgilimden...”

Geçtiğimiz aylarda "Ruh eşimi bekliyorum" diyerek kalbinin kapılarını aralayan ünlü şarkıcı Simge Sağın sonunda aradığı mutluluğu buldu. Sosyal medya hesabından sevgilisinin kendisine gönderdiği çiçek buketiyle poz veren Simge, yeni ilişkisini adeta ilan etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Şarkıcı Simge Sağın, sosyal medya hesabından sevgilisi olduğunu duyurdu ve çiçek buketi fotoğrafı paylaştı.
  • Simge Sağın'ın paylaşımına Tarkan'ın 'Aşk' şarkısını eklemesi dikkat çekti.
  • Simge Sağın'ın sevgilisinin DJ İlkay Şencan olduğu iddia edildi ancak sanatçı bu konuda açıklama yapmadı.
  • Simge Sağın daha önce 4 yıldır hayatında kimse olmadığını açıklamıştı.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla takipçilerini şaşkına çevirdi. 4 yıllık yalnızlığı sona eren Simge, hayatında biri olduğunu duyurdu.

Fotoğraflar: Sosyal medya

Simge, çiçek buketiyle verdiği pozu "Sevgilimden" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü popçu, paylaşımına Tarkan'ın 'Aşk' şarkısını ekleyerek dikkat çekti.

DJ İLKAY ŞENCAN İDDİASI GÜNDEMDE!

Simge Sağın'ın kalbini kime kaptırdığı magazin kulislerini şimdiden hareketlendirdi. Bir süredir adı ünlü DJ İlkay Şencan ile anılan Simge'nin, bu romantik çiçekleri ondan aldığı iddia edildi. Ancak Simge, sevgilisinin kim olduğunu ise açıklamadı.

4 YILLIK YALNIZLIĞI SONA ERDİ

Simge, "4 yıldır hayatımda kimse yok. Heyecan bittiğinde biletimi kesip 'ben ayrılıyorum' deme hakkımı kullanmak istiyorum. Kötü bir ilişki yaşamaktansa böyle tek başıma daha mutluyum"açıklamasında bulunmuştu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler