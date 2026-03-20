Ünlü şarkıcı Simge Sağın, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla takipçilerini şaşkına çevirdi. 4 yıllık yalnızlığı sona eren Simge, hayatında biri olduğunu duyurdu.
Simge, çiçek buketiyle verdiği pozu "Sevgilimden" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü popçu, paylaşımına Tarkan'ın 'Aşk' şarkısını ekleyerek dikkat çekti.
DJ İLKAY ŞENCAN İDDİASI GÜNDEMDE!
Simge Sağın'ın kalbini kime kaptırdığı magazin kulislerini şimdiden hareketlendirdi. Bir süredir adı ünlü DJ İlkay Şencan ile anılan Simge'nin, bu romantik çiçekleri ondan aldığı iddia edildi. Ancak Simge, sevgilisinin kim olduğunu ise açıklamadı.
4 YILLIK YALNIZLIĞI SONA ERDİ
Simge, "4 yıldır hayatımda kimse yok. Heyecan bittiğinde biletimi kesip 'ben ayrılıyorum' deme hakkımı kullanmak istiyorum. Kötü bir ilişki yaşamaktansa böyle tek başıma daha mutluyum"açıklamasında bulunmuştu.