Birsu Demir, daha önce yaptığı paylaşımlarda babasını 'ilk aşkım' diye anmış ve onun kendisine her şeyi sevmeyi öğrettiğini belirtmişti.

Genç oyuncu Birsu Demir sosyal medya hesabı Instagram'dan acı haberi duyurmuştu. Yaşadığı bu zorlu süreci atlatmaya çalışan ve acısı henüz çok taze olan Birsu Demir, bayram sabahı babasına duyduğu özlemi takipçileriyle paylaştı.

"Sensiz ilk bayram babacığım. Bana öğrettin tüm değerlere sahip çıkarak tutunmaya çalışıyorum hayata. Keşke sabah beni uyandırsan çocukluğumdaki gibi bir bayram sabahı yanında götürseydin işe. Seni çok seviyorum."

"SEN GİTTİĞİNDEN BERİ AY HİÇ DOĞMADI"

Babasını anmayı hiç bırakmayan ve her fırsatta ona olan sevgisini dile getiren Demir, geçtiğimiz ay yaptığı paylaşımda da eksik kalmanın ne demek olduğunu şu sözlerle anlatmıştı:

"İlk aşkım, zorlu sevdam. Dağlar, denizler, yollar, şiirler, renkler ve bize anlattığın yüzlerce masal yüreğimin içinde bir sızı artık... Bir insan nasıl eksik kalırmış şimdi anladım. Sen gittiğinden beri ay hiç doğmadı, birlikte izlediğimiz yıldızların hiçbir anlamı kalmadı. Ablam da seni anarken aynı cümleleri kurmuş..."