Hayatının en zor bayram sabahına uyandı! Birsu Demir’in satırları yürek sızlattı: Keşke beni uyandırsan çocukluğumdaki gibi...

"Alemin Kıralı" dizisinde canlandırdığı "Oben" karakteriyle hafızalara kazınan genç oyuncu Birsu Demir, hayatının en acı bayram sabahına uyandı. Geçtiğimiz aylarda babasını kaybeden Demir, babasız geçen ilk bayramında paylaştığı kare ve yayınladığı duygusal notla takipçilerini hüzünlendirdi.

  • Oyuncu Birsu Demir, bayram sabahı sosyal medya hesabından vefat eden babasına duyduğu özlemi paylaştı.
  • Birsu Demir, babasıyla çektiği fotoğrafı yayınlayarak 'Sensiz ilk bayram babacığım' notunu ekledi.
  • Genç oyuncu, babasının kendisini çocukluğunda bayram sabahları uyandırıp işe götürdüğünü hatırlattı.
  • Birsu Demir, daha önce yaptığı paylaşımlarda babasını 'ilk aşkım' diye anmış ve onun kendisine her şeyi sevmeyi öğrettiğini belirtmişti.

Genç oyuncu Birsu Demir sosyal medya hesabı Instagram'dan acı haberi duyurmuştu. Yaşadığı bu zorlu süreci atlatmaya çalışan ve acısı henüz çok taze olan Birsu Demir, bayram sabahı babasına duyduğu özlemi takipçileriyle paylaştı.

"SENSİZ İLK BAYRAM BABACIĞIM"

Babasıyla bir karesini yayınlayan genç oyuncu, paylaşımına şu yürek yakan notu ekledi:

"Sensiz ilk bayram babacığım. Bana öğrettin tüm değerlere sahip çıkarak tutunmaya çalışıyorum hayata. Keşke sabah beni uyandırsan çocukluğumdaki gibi bir bayram sabahı yanında götürseydin işe. Seni çok seviyorum."

"SEN GİTTİĞİNDEN BERİ AY HİÇ DOĞMADI"

Babasını anmayı hiç bırakmayan ve her fırsatta ona olan sevgisini dile getiren Demir, geçtiğimiz ay yaptığı paylaşımda da eksik kalmanın ne demek olduğunu şu sözlerle anlatmıştı:

"İlk aşkım, zorlu sevdam. Dağlar, denizler, yollar, şiirler, renkler ve bize anlattığın yüzlerce masal yüreğimin içinde bir sızı artık... Bir insan nasıl eksik kalırmış şimdi anladım. Sen gittiğinden beri ay hiç doğmadı, birlikte izlediğimiz yıldızların hiçbir anlamı kalmadı. Ablam da seni anarken aynı cümleleri kurmuş..."

"ŞİMDİ O ASİ KIZIN BİR KANADI KIRIK"

Babasının kendisine her şeyi sevebilmeyi öğrettiğini belirten Birsu Demir, veda mesajını şu duygusal satırlarla noktalamıştı:

"Çünkü sen bize yalnız doğayı değil hayatta her şeyin, herkesin sevilebilir olduğunu öğrettin. Parmağıma bir kuş konup uzun uzun ötmeyecek artık. Beni dünyanın en güçlü ve en cesur kızı olarak yetiştirdiğin için teşekkür ederim. Asiyim diye hep kızardın bana. Şimdi o asi kızın bir kanadı kırık. Seni çok seviyorum babacığım. Elbet bir gün buluşacağız aşkım..."

