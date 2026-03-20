Zamanı durduran güzellik! Gülşen Bubikoğlu’ndan yepyeni kare! Kanlıca’daki yalısının salonundan...

Türk sinemasının unutulmaz yıldızı Gülşen Bubikoğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle Kanlıca’daki yalısından paylaştığı son haliyle sosyal medyada adeta fırtına estirdi. 71 yaşındaki usta oyuncu, Instagram hesabı üzerinden takipçilerine "Mutlu bayramlar" notuyla seslenirken, güzelliği ve asil duruşuyla "Yıllar ona hiç uğramamış" dedirtti.

  • Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, Ramazan Bayramı'nda Kanlıca'daki yalısından paylaştığı fotoğrafla gündem oldu.
  • 1954 doğumlu oyuncu, 71 yaşında olmasına rağmen genç görünümüyle sosyal medyada büyük ilgi gördü.
  • Bubikoğlu, Gırgıriye, Ah Nerede ve Alev Alev gibi kült filmlerle Türk sinemasına damga vurmuş bir isim.
  • Ünlü oyuncu, Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi usta isimlerle birçok filmde başrol oynadı.
  • Bubikoğlu, uzun süredir İstanbul Beykoz'daki Kanlıca semtinde gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor.

Türk sinemasının efsane ismi Gülşen Bubikoğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle Kanlıca'daki yalısının salonundan paylaştığı son haliyle hayranlarını mest etti.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi usta isimlerle başrolü paylaşın, Ah Nerede, Gırgıriye ve Alev Alev gibi kült filmlerle hafızalara kazınan Bubikoğlu, 70 yaşında olmasına rağmen yıllara meydan okuyan güzelliğiyle adeta büyüledi.

Kariyeri boyunca duru güzelliği ve asaletinden ödün vermeyen Gülşen Bubikoğlu, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüğü Kanlıca'daki evinden bir özçekim yayınladı.

Siyah, şık hırkası ve ikonik gülümsemesiyle objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, paylaştığı kareyle magazin gündeminin zirvesine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları, Yeşilçam yıldızı için "Zamanı durduran kadın" ve "Yıllara meydan okuyan zarafet" yorumlarında birleşti.

Ünlü oyuncu, paylaşımının altına ise"Mutlu bayramlar...❤️🌹"notunu ekledi.

MERAK EDİLENLER

Gülşen Bubikoğlu şu an kaç yaşında?

Yeşilçam'ın usta ismi Gülşen Bubikoğlu, 1954 doğumlu olup 2026 yılı itibarıyla 71 yaşındadır.

Gülşen Bubikoğlu nerede yaşıyor?

Ünlü sanatçı, İstanbul'un Kanlıca'daki yalısında, gözlerden uzak sakin bir hayat sürmektedir.

Gülşen Bubikoğlu'nun en ünlü filmleri hangileri?

Kariyerinde pek çok kült yapım bulunan sanatçı; Gırgıriye, Ah Nerede, Üç Kağıtçılar ve Alev Alev filmleriyle Türk sinema tarihine damga vurmuştur.

