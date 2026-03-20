Türk sinemasının efsane ismi Gülşen Bubikoğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle Kanlıca'daki yalısının salonundan paylaştığı son haliyle hayranlarını mest etti.
Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi usta isimlerle başrolü paylaşın, Ah Nerede, Gırgıriye ve Alev Alev gibi kült filmlerle hafızalara kazınan Bubikoğlu, 70 yaşında olmasına rağmen yıllara meydan okuyan güzelliğiyle adeta büyüledi.
Kariyeri boyunca duru güzelliği ve asaletinden ödün vermeyen Gülşen Bubikoğlu, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüğü Kanlıca'daki evinden bir özçekim yayınladı.
Siyah, şık hırkası ve ikonik gülümsemesiyle objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, paylaştığı kareyle magazin gündeminin zirvesine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları, Yeşilçam yıldızı için "Zamanı durduran kadın" ve "Yıllara meydan okuyan zarafet" yorumlarında birleşti.
Ünlü oyuncu, paylaşımının altına ise"Mutlu bayramlar...❤️🌹"notunu ekledi.
MERAK EDİLENLER
Gülşen Bubikoğlu şu an kaç yaşında?
Yeşilçam'ın usta ismi Gülşen Bubikoğlu, 1954 doğumlu olup 2026 yılı itibarıyla 71 yaşındadır.
Gülşen Bubikoğlu nerede yaşıyor?
Ünlü sanatçı, İstanbul'un Kanlıca'daki yalısında, gözlerden uzak sakin bir hayat sürmektedir.
Gülşen Bubikoğlu'nun en ünlü filmleri hangileri?
Kariyerinde pek çok kült yapım bulunan sanatçı; Gırgıriye, Ah Nerede, Üç Kağıtçılar ve Alev Alev filmleriyle Türk sinema tarihine damga vurmuştur.