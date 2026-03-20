Rihanna esintili tatil pozu! Neslihan Atagül Bali paylaşımıyla sosyal medyayı salladı: Son fotoğrafta...

Neslihan Atagül, tatil için rotayı Bali’ye kırdı! Kadir Doğulu ile olan mutlu evliliğinden kucağına aldığı minik oğlu Aziz ile vakit geçirmek için oyunculuğa ara veren Atagül, tatil kareleriyle takipçilerini mest etti.

  • Neslihan Atagül, oyunculuğa ara verdiği dönemde Bali'de tatil yaptı.
  • Ünlü oyuncunun Bali'deki tatil fotoğrafları sosyal medyada viral oldu ve takipçilerinden beğeni aldı.
  • Atagül, paylaşımlarının altına 'Son karede Rihanna klibi çekiyordum' notunu ekledi.

Yaprak Dökümü'nden Kara Sevda'ya kadar birçok projede yer alan Neslihan Atagül, oyunculuğa annelik molası verdiği bu günlerde rotayı Bali'ye kırdı.

Fotoğraflar: Sosyal medya

Ünlü oyuncunun huzur dolu tatili, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken taze annenin Bali pozları, takipçilerinden beğeni yağmuruna tutuldu.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncu, paylaşımlarına düştüğü notla da herkesi gülümsetti. Atagül, Bali'nin büyüleyici atmosferinde çekilen fotoğraflarının altına "Son karede Rihanna klibi çekiyordum..."notunu ekledi.

OYUNCULUĞA "AZİZ" MOLASI

Yaprak Dökümü'nden Kara Sevda'ya kadar birçok başarılı projede yer alan Neslihan Atagül, anne olduktan sonra önceliğini ailesine verdi. Şimdilerde tüm vaktini Aziz bebeğe ayıran ünlü ismin Bali tatilindeki huzurlu ve doğal halleri, hayranlarından tam not aldı.

MERAK EDİLENLER

Neslihan Atagül'ün oğlu Aziz kaç yaşında?

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun oğlu Aziz, 6 Mart 2025'te dünyaya geldi.

Neslihan Atagül neden oyunculuğa ara verdi?

Ünlü oyuncu, oğlu Aziz'in doğumuyla birlikte tüm vaktini bebeğine ayırmak istediği için setlere bir süre ara verdiğini açıkladı.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ne zaman evlendi?

Fatih Harbiye dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan çift, 2016 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu.

