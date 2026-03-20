MERAK EDİLENLER
Rafet El Roman yeniden mi evleniyor?
Evet, ünlü şarkıcı Rafet El Roman, Nişantaşı'nda yaptığı açıklamada nişanlandığını ve üçüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlandığını müjdeledi.
Rafet El Roman'ın yeni sevgilisi (nişanlısı) kim?
Rafet El Roman'ın gizemli nişanlısı, şarkıcı arkadaşı Aleyna İlhan'ın arkadaşı ve Azerbaycan asıllıdır. Sanatçı henüz nişanlısının ismini kamuoyuyla paylaşmadı.
Rafet El Roman kaç kez evlendi?
Rafet El Roman daha önce iki kez evlendi. İlk evliliğini Tuğba Altıntop, ikinci evliliğini ise Ceren Kaplakarslan ile yaptı.