Rafet El Roman 3’üncü kez evleniyor! Müjdeyi bakın nasıl duyurdu! “Ben başkasına aitim”

Daha önce Tuğba Altıntop ve Ceren Kaplakarslan ile dünyaevine giren ancak aradığı mutluluğu bulamayan El Roman, üçüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. "Ben başkasına aitim" diyen sanatçı, müjdeli haberi parmağındaki yüzüğü göstererek duyurdu.

Rafet El Roman, özel hayatında sürpriz bir viraja girdi! Ünlü şarkıcı, Nişantaşı sokaklarında parmağındaki yüzüğü göstererek üçüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlandığını müjdeledi. Kalbinin yeni sahibini ise ilk kez açıkladı: Gizemli nişanlı Azerbaycanlı!

Daha önce Tuğba Altıntop ve Ceren Kaplakarslan ile dünyaevine giren ancak aradığı mutluluğu bulamayan Rafet El Roman, aşka küsmediğini bir kez daha kanıtladı.

Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan ünlü sanatçı, yanındaki hanımefendiyle ilgili meraklı soruları asıl bombayı patlatarak yanıtladı.

"YANIMDAKİ DEĞİL, BAŞKASINA AİTİM!"

Muhabirlerin yanındaki hanımefendiyi sevgilisi zannetmesi üzerine El Roman, "Yanımdaki hanımefendi Aleyna İlhan. Kendisi şarkıcı ve müzik öğretmeni, birçok sahnemde bana eşlik etti"diyerek durumu netleştirdi. Ardından parmağındaki alyansı gösteren usta isim, "Ben başkasına aitim"diyerek herkesi şoke etti.

Rafet El Roman, nişanlısının kim olduğu sorusuna "Aleyna Hanım'ın arkadaşı. Kendisi Azerbaycanlı. Düğün tarihini henüz belirlemedik"yanıtını verdi.

"EVLİLİĞE HİÇ KARŞI OLMADIM"

İki evliliğin ardından yeniden "evet" demeye hazırlanan Rafet El Roman, "Evliliğe hiç karşı olmadım"dedi. Şimdi tüm gözler, El Roman'ın Azerbaycanlı nişanlısıyla ne zaman ve nerede dünyaevine gireceğine çevrildi.

GEÇMİŞTEN NOTLAR: RAFET EL ROMAN'IN AŞK VE AİLE DOSYASI

Üçüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Rafet El Roman'ın bugüne kadar süregelen evlilikleri ve çocukları, magazin dünyasında her zaman ilgi odağı oldu.

İşte usta sanatçının aile tablosu:

İlk Evlilik (1996 - 2003): Rafet El Roman, ilk evliliğini ünlü model Tuğba Altıntop ile yapmıştı. 7 yıl süren bu evlilikten sanatçının iki kızı dünyaya geldi.

İkinci Evlilik (2014 - 2016): Sanatçı, ikinci kez dünyaevine Ceren Kaplakarslan ile girdi ancak bu evlilik 2 yılın sonunda noktalandı.

RAFET EL ROMAN'IN ÇOCUKLARI

El Roman'ın üç çocuğu bulunuyor. Tuğba Altıntop ile olan evliliğinden 1998 doğumlu Su ve 2000 doğumlu Şevval adında iki kızı; 2010 yılında ise Yeşim Eryıldırım'dan Edvan adında bir oğlu bulunuyor.

MERAK EDİLENLER

Rafet El Roman yeniden mi evleniyor?

Evet, ünlü şarkıcı Rafet El Roman, Nişantaşı'nda yaptığı açıklamada nişanlandığını ve üçüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlandığını müjdeledi.

Rafet El Roman'ın yeni sevgilisi (nişanlısı) kim?

Rafet El Roman'ın gizemli nişanlısı, şarkıcı arkadaşı Aleyna İlhan'ın arkadaşı ve Azerbaycan asıllıdır. Sanatçı henüz nişanlısının ismini kamuoyuyla paylaşmadı.

Rafet El Roman kaç kez evlendi?

Rafet El Roman daha önce iki kez evlendi. İlk evliliğini Tuğba Altıntop, ikinci evliliğini ise Ceren Kaplakarslan ile yaptı.