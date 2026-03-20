"TEKLİF ETTİM Mİ ACABA?" DEDİRTEN O GECE Yıllar sonra gelen o ilk karşılaşma anında "Bu iş oldu" diyen Ayrık için sonrası, 15 yılın telafisi gibi hızlanıyor. Henüz bugünkü kadar meşhur olmadığı o dönemde, İspanyolca kursundan çıkıp Kadıköy'e gelen Sanem ile saatlerce süren sohbetler başlıyor.

Aralarında kurulan o "kendine has dil", Suzan Kardeş'in sahne aldığı bir mekanda en eğlenceli sınavını veriyor. Bütün gece evlilikten bahsedip, gecenin sonunda "Acaba kıza evlenme teklif ettim mi?" diye kendine soracak kadar doğal bir akış... Sanem'in o zarif "Hayır, etmedin" cevabına karşılık gelen "Ya benimle evlenir misin?" sorusu, 15 yıllık bekleyişin mutlu sonu oluyor.

2,5 AYLIK "PAKET" PROGRAM Ayrık eşinden "evet" yanıtını aldığı o anda kafasında çakan şimşekleri şöyle anlatıyor: "Benim eşim su damlası gibi çok zarif bir kadındır, bir yere gidince nereye oturacağımıza dakikalarca karar veremez. Bir anda 'evet' deyince kıllandım. Bu sefer de nikah tarihini taktım kafaya... Bir ara mı, bu yaz mı, seneye mi derken, dönüp 'Ne zaman evlenelim?' diye sordum" Sorusunun yanıtı ise 15 yılın ödülü oluyor: "İstediğin zaman!"