Yeşilçam’ın zarif prensesine Beyoğlu’nda saygı duruşu! Filiz Akın Anma töreni ne zaman?

Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın, vefatının 1. yılında Beyoğlu Sineması'nda özel bir törenle anılacak. İşte törenin saati ve tüm detayları.

Türk sinemasının efsane ismi Filiz Akın, vefatının birinci yıl dönümünde 24 Mart Salı akşamı saat 19.00'da İBB Beyoğlu Sineması'nda düzenlenecek özel bir törenle anılacak.

21 Mart 2025 tarihinde 82 yaşında hayata gözlerini yuman usta sanatçı, vasiyeti üzerine Aşiyan'da sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlanmıştı. Bir yılın ardından sevenleri ve yol arkadaşları, dev çınarın mirasını yaşatmak için Beyoğlu'nda bir araya geliyor.

ANILARLA FİLİZ AKIN: İKİ DEV BAŞLIK

Düzenlenecek anma töreni sıradan bir buluşmanın ötesinde, usta oyuncunun çok yönlü kişiliğine ışık tutacak. Gece boyunca sinema insanları ve sanatçının yakın dostları kürsüye çıkarak hatıralarını paylaşacak.

Program kapsamında dev sanatçının hayatı şu iki ana eksende ele alınacak:

Filiz Akın: İnsan

Filiz Akın: Sinema

BİR ZARAFET EKOLÜ

Filiz Akın, sadece bir "yıldız" değil, Yeşilçam'ın modern ve Avrupai yüzünü temsil eden bir ekoldü. 2025'teki vedasıyla bir devir kapandı ancak Aşiyan'daki sessiz vasiyeti, onun tevazusunun son imzası olmuştu. Beyoğlu'nda yapılacak olan bu tören, o zarafetin gelecek nesillere aktarılması adına büyük bir değer taşıyor.

MERAK EDİLENLER

Filiz Akın ne zaman vefat etti?

Usta oyuncu Filiz Akın, 21 Mart 2025 tarihinde 82 yaşında vefat etmiştir.

Filiz Akın'ın mezarı nerede?

Sanatçı, kendi vasiyeti üzerine 22 Mart 2025 tarihinde İstanbul Aşiyan Mezarlığı'na defnedilmiştir.

2026 anma töreni nerede yapılacak?

Vefatının 1. yılına özel anma töreni, 24 Mart 2026 Salı günü saat 19.00'da Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirilecektir.

