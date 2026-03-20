Acun Ilıcalı, güzel bir Ramazan geçirdiklerini ve organizasyona davet edildiği için mutlu olduğunu ifade etti.

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Bilal Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen geceye, İstanbul Valisi Davut Gül, Mustafa Varank, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hülya Avşar, Sinan Akçıl gibi birçok isim katıldı.

İftar programı Bilal Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

İftarın ardından konuşan Bilal Erdoğan, "Bizim Darülaceze'de yaptığımız klasik bir ağırlama usulü… Misafirlerimizi davet edip sakinlerimizle birlikte oturtuyoruz. Sakinlerimizin yediği yemekleri ikram ediyoruz. Bu akşam mutfağımızda ikram ettiğimiz yemeklerimiz de sakinlerimizin Darülaceze'de yedikleri yemekler. Rabbim tuttuğunuz oruçlarınızı kabul etsin. Ramazan'a veda ediyoruz. Dünyanın ümidini kestiği duyguları yaşamak ve yaşatmak için de hep birlikte el ele vererek çalışalım. Dünyada gerçekten merhametin önemli direklerinden bir tanesi bu kurum"dedi.