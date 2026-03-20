Ünlü isimler Darülaceze iftarında buluştu! Hülya Avşar, Ceren Benderlioğlu...

Ünlü isimler Bilal Erdoğan ev sahipliğinde Darülaceze’de düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Birlik beraberlik mesajı veren Bilal Erdoğan, “Dünyanın ümidini kestiği duyguları yaşamak ve yaşatmak için hep birlikte el ele vererek çalışalım” dedi.

Ünlü isimler Darülaceze iftarında buluştu! Hülya Avşar, Ceren Benderlioğlu...
  • Darülaceze Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına Bilal Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul Valisi Davut Gül, Mustafa Varank, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hülya Avşar ve Sinan Akçıl katıldı.
  • Bilal Erdoğan, misafirlerin Darülaceze sakinleriyle birlikte oturduğunu ve sakinlerin yediği yemeklerin ikram edildiğini belirtti.
  • İftar sonrası Bilal Erdoğan ve beraberindekiler odaları gezerek yaşlılara hediyeler takdim etti.
  • Hülya Avşar, Darülaceze'yi ziyaret etmeyi sevdiğini ve buraya her zaman geldiğini söyledi.
  • Acun Ilıcalı, güzel bir Ramazan geçirdiklerini ve organizasyona davet edildiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Spor, siyaset ve sanat camiası Darülaceze Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Bilal Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen geceye, İstanbul Valisi Davut Gül, Mustafa Varank, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hülya Avşar, Sinan Akçıl gibi birçok isim katıldı.

İftar programı Bilal Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

İftarın ardından konuşan Bilal Erdoğan, "Bizim Darülaceze'de yaptığımız klasik bir ağırlama usulü… Misafirlerimizi davet edip sakinlerimizle birlikte oturtuyoruz. Sakinlerimizin yediği yemekleri ikram ediyoruz. Bu akşam mutfağımızda ikram ettiğimiz yemeklerimiz de sakinlerimizin Darülaceze'de yedikleri yemekler. Rabbim tuttuğunuz oruçlarınızı kabul etsin. Ramazan'a veda ediyoruz. Dünyanın ümidini kestiği duyguları yaşamak ve yaşatmak için de hep birlikte el ele vererek çalışalım. Dünyada gerçekten merhametin önemli direklerinden bir tanesi bu kurum"dedi.

Yemeğin ardından Bilal Erdoğan ve beraberindekiler odalar gezerek yaşlılara hediyeler takdim etti.

Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu

"BURAYA HER ZAMAN GELİYORUM"

Darülaceze'yi ziyaret etmeyi sevdiğini söyleyen Hülya Avşar,"Buraya her zaman geliyorum"dedi. Sahne çalışmaları için Avşar, "Savaş dolayısıyla keyfim yok, üzülüyorum. İçimden sahneye çıkmak gelmiyor" diye konuştu.

Ceren Benderlioğlu

"BAKICISIZ İDARE EDİYORUZ"

Eşi Emir Benderlioğlu'nun olmama hakkında konuşan Ceren Benderlioğlu, "Nur'la vakit geçiriyor. Bakıcı olmadan idare ediyoruz. Anneanne ve babaanne ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı

"ÇOK MUTLUYUM"

Acun Ilıcalı, "Güzel bir Ramazan geçirdik. Böyle organizasyona davet edildiğim için mutluyum"şeklinde konuştu

Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya

LİMONLA ZAYIFLIYOR

Kilo verdiği görülen Mehmet Yalçınkaya, "Program olmadığı zaman kilo veriyorum. Limon suyuna borçluyum. Türk kahvesine yarım limon sıkıyorum. Ciddi kilo verdiriyor" dedi.

