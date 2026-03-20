Spor, siyaset ve sanat camiası Darülaceze Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.
TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Bilal Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen geceye, İstanbul Valisi Davut Gül, Mustafa Varank, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hülya Avşar, Sinan Akçıl gibi birçok isim katıldı.
İftarın ardından konuşan Bilal Erdoğan, "Bizim Darülaceze'de yaptığımız klasik bir ağırlama usulü… Misafirlerimizi davet edip sakinlerimizle birlikte oturtuyoruz. Sakinlerimizin yediği yemekleri ikram ediyoruz. Bu akşam mutfağımızda ikram ettiğimiz yemeklerimiz de sakinlerimizin Darülaceze'de yedikleri yemekler. Rabbim tuttuğunuz oruçlarınızı kabul etsin. Ramazan'a veda ediyoruz. Dünyanın ümidini kestiği duyguları yaşamak ve yaşatmak için de hep birlikte el ele vererek çalışalım. Dünyada gerçekten merhametin önemli direklerinden bir tanesi bu kurum"dedi.
Yemeğin ardından Bilal Erdoğan ve beraberindekiler odalar gezerek yaşlılara hediyeler takdim etti.
"BURAYA HER ZAMAN GELİYORUM"
Darülaceze'yi ziyaret etmeyi sevdiğini söyleyen Hülya Avşar,"Buraya her zaman geliyorum"dedi. Sahne çalışmaları için Avşar, "Savaş dolayısıyla keyfim yok, üzülüyorum. İçimden sahneye çıkmak gelmiyor" diye konuştu.
"BAKICISIZ İDARE EDİYORUZ"
Eşi Emir Benderlioğlu'nun olmama hakkında konuşan Ceren Benderlioğlu, "Nur'la vakit geçiriyor. Bakıcı olmadan idare ediyoruz. Anneanne ve babaanne ilgileniyor" ifadelerini kullandı.
"ÇOK MUTLUYUM"
Acun Ilıcalı, "Güzel bir Ramazan geçirdik. Böyle organizasyona davet edildiğim için mutluyum"şeklinde konuştu
LİMONLA ZAYIFLIYOR
Kilo verdiği görülen Mehmet Yalçınkaya, "Program olmadığı zaman kilo veriyorum. Limon suyuna borçluyum. Türk kahvesine yarım limon sıkıyorum. Ciddi kilo verdiriyor" dedi.