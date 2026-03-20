"Sabah namazından sonra..." Milli yıldız Tarık Biberovic'ten herkesi mest eden bayram çıkışı!

Fenerbahçe Beko ve Milli Takım'ın parlayan yıldızı Tarık Biberovic, verdiği bir röportajda bayram heyecanını paylaştı. "Önce bayram namazı, sonra aile ziyareti" diyen Biberovic, Sarı-Lacivertli formaya olan tutkusunu ve unutamadığı bayram anılarını anlattı.

Sadece sahadaki performansıyla değil karakteri ve disipliniyle de dikkat çeken Tarık Biberovic, bu bayram kalpleri ısıtan bir röportaja imza attı. Günaydın'dan Hakan Uç'un haberine göre; genç yıldız, "Önce bayram namazı, sonra aile ziyareti" diyerek geleneklerine olan bağlılığını tüm samimiyetiyle dile getirdi. Biberovic, aile bağlarından çocukluk harçlıklarına, Bogdanovic benzetmesinden NBA hayallerine kadar her şeyi içtenlikle anlattı. İşte Tarık Biberovic'in o açıklamaları...

Aile sizin için ne ifade ediyor?

Aile benim için en büyük destek demek. Zor zamanlarda da güzel zamanlarda da her zaman yanımdalar. Bu noktaya gelmemde onların emeği çok büyük.

Çocukluğunuzdaki bayram sabahlarını hatırladığınızda aklınıza gelen ilk görüntü nedir?

Sabah erken kalkıp evdeki o bayram heyecanını hatırlıyorum. Ailece bir araya gelmek, bayramlaşmak ve büyükleri ziyaret etmek benim için çok özel anılardı.

Eski bayramlarda sizi en çok heyecanlandıran şey neydi?

Çocukken bayram harçlığı çok heyecan verirdi ama aslında en güzel tarafı bütün ailenin bir araya gelmesiydi.

Küçükken bayram namazı ve sonrasında aile büyüklerini ziyaret etmek nasıl bir gelenekti?

Bizim ailede bu çok önemli bir gelenekti. Sabah bayram namazından sonra büyükleri ziyaret eder, ellerini öperdik. O birliktelik bayramın en güzel taraflarından biri.

Eski bayramlarla bugünkü bayramları karşılaştırdığınızda en büyük fark nedir?

Eskiden insanlar daha çok bir araya gelirdi diye düşünüyorum. Ama bayramların anlamı hala aynı: Birlik ve beraberlik.

Ailenizle unutamadığınız bir bayram anınız var mı?

Çocukken bütün ailenin bir araya geldiği kalabalık bayram sofraları benim için unutulmaz. O anların değeri büyüdükçe daha iyi anlaşılıyor.

Son yılların en çok konuşulan basketbolcususunuz. Çocukken sokakta basketbol oynayan o Tarık Biberovic, bu günlere geleceğini tahmin ediyor muydu?

Çocukken sokakta arkadaşlarımla basketbol oynarken tek düşündüğüm şey oyundan keyif almaktı. Tabii ki hayalim profesyonel olmaktı ama bugün Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün formasını giymek gerçekten hayal bile edemeyeceğim kadar büyük bir şeydi. O günlerden bugüne gelmek çok gurur verici.

Basketbola olan yeteneğinizi ilk kim keşfetti?

Ailem spora yönelmemde çok önemli bir rol oynadı. Ama basketbola daha ciddi şekilde yönelmemi sağlayan şey altyapıdaki antrenörlerimin bana olan güveniydi. Onların desteği ve yönlendirmesi olmasa belki bugün burada olmazdım.

Fenerbahçe'ye tutkuyla bağlı olduğunuzu biliyoruz. Peki Milli formayı giyince ne hissettiniz?

Fenerbahçe forması benim için çok özel ama Milli Takım forması giydiğinizde hissettiğiniz duygu bambaşka. Bir ülkeyi temsil ediyorsunuz ve milyonlarca insanın gururu olma sorumluluğu var. Hem Fenerbahçe Beko'da hem de Milli Takım'da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.

Göz önünde ünlü bir sporcu olmak hayatınızda neler değiştirdi?

Aslında hayatımın merkezinde yine basketbol var. Ama insanlar sizi tanıyınca sorumluluğunuz artıyor. Özellikle gençlere örnek olmanın önemli olduğunu düşünüyorum.

Bir günlük rutininizi anlatır mısınız?

Genelde günüm tamamen antrenman ve hazırlıkla geçiyor. Sabah erken kalkıp antrenmana gidiyorum, ardından kondisyon ve bireysel çalışmalar oluyor. Günün geri kalanında dinlenmeye ve vücudumu bir sonraki maça hazır tutmaya çalışıyorum.

Sarı-lacivertlilerin unutulmaz basketbolcularından Bogdan Bogdanovic'e benzetilmeniz size ne hissettiriyor?

Bogdan Bogdanovic, Fenerbahçe Basketbol tarihinin çok önemli oyuncularından biri. Onun gibi büyük bir oyuncuya benzetilmek güzel bir şey ama ben kendi oyunumla Fenerbahçe taraftarına güzel anılar yaşatmak istiyorum.

Sporcu olarak hayatınızda olmazsa olmazlar nelerdir?

Disiplin, düzenli çalışma ve doğru beslenme en önemli şeyler. Bunun yanında mental olarak da güçlü kalmak gerekiyor. Büyük hedefleriniz varsa her gün kendinizi geliştirmek zorundasınız.

Maça çıkmadan önce mutlaka yaptığınız bir şey var mı?

Maça çıkmadan önce genelde sakin kalmaya çalışırım. Biraz müzik dinlemek ve maçı kafamda canlandırmak bana iyi geliyor. O an tamamen oyuna odaklanabiliyorum.

Bayramlarda en sevdiğiniz yemek ya da tatlı hangisi?

Bayramlarda özellikle ev yapımı tatlıları çok seviyorum. Ailece aynı sofrada oturmak zaten en güzel bayram geleneğimiz.

Küçükken bayram harçlıklarıyla ne yapardınız?

Genelde biriktirmeye çalışırdım ama bazen sevdiğim küçük şeyler alırdım. O küçük şeyler bile çocukken çok büyük mutluluk verirdi.

NBA'e gitmeyecek kadar Fenerbahçe'ye bağlı mısınız?

Fenerbahçe benim için sadece oynadığım bir kulüp değil, gerçekten büyük bir aile. Bu formayı giymek ve bu taraftarın önünde oynamak her basketbolcu için çok özel ama benim için ayrı bir anlamı var. Fenerbahçe taraftarının sevgisini ve desteğini her maç hissediyorum. Kariyerimde ne olursa olsun Fenerbahçe'nin yeri her zaman çok farklı olacak. Bu kulüp bana çok şey kattı ve ben de sahada elimden gelen her şeyi vererek buna karşılık vermek istiyorum.

Bugünün çocuklarına ve gençlerine bayramın anlamı hakkında ne söylemek istersiniz?

Bayramlar, paylaşmanın ve birlikte olmanın en güzel zamanları. Büyüklerimizi ziyaret etmek, sevdiklerimizle vakit geçirmek çok değerli. Aynı zamanda spor yapan gençlere de şunu söylemek isterim: Hayalleriniz için çalışmaktan vazgeçmeyin.

Basketbolcu olduktan sonra bayramlar sizin için nasıl değişti?

Profesyonel sporcu olunca bazen bayramları sahada geçirmek gerekiyor. Bu bayramın ilk günü Milano'ya karşı çok önemli bir EuroLeague maçımız var. Üçüncü gün de Safiport Erokspor ile oynayacağız. O yüzden bayramı biraz sahada yaşayacağız diyebilirim. Ama taraftarımıza bayram hediyesi vermek de bizim için ayrı bir motivasyon.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)