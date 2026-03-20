"BOGDANOVIC'E BENZETİLMEK GÜZEL"
Sarı-lacivertlilerin unutulmaz basketbolcularından Bogdan Bogdanovic'e benzetilmeniz size ne hissettiriyor?
Bogdan Bogdanovic, Fenerbahçe Basketbol tarihinin çok önemli oyuncularından biri. Onun gibi büyük bir oyuncuya benzetilmek güzel bir şey ama ben kendi oyunumla Fenerbahçe taraftarına güzel anılar yaşatmak istiyorum.
Sporcu olarak hayatınızda olmazsa olmazlar nelerdir?
Disiplin, düzenli çalışma ve doğru beslenme en önemli şeyler. Bunun yanında mental olarak da güçlü kalmak gerekiyor. Büyük hedefleriniz varsa her gün kendinizi geliştirmek zorundasınız.
Maça çıkmadan önce mutlaka yaptığınız bir şey var mı?
Maça çıkmadan önce genelde sakin kalmaya çalışırım. Biraz müzik dinlemek ve maçı kafamda canlandırmak bana iyi geliyor. O an tamamen oyuna odaklanabiliyorum.