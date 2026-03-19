Adalet Bakanı Akın Gürlek hangi dizide oynadı?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, üniversite yıllarında harçlığını çıkarmak amacıyla bir dönem figüranlık yapmış ve Türkiye'nin efsane yapımlarından biri olan Ekmek Teknesi dizisinde rol almıştır.

Akın Gürlek Ekmek Teknesi'nin kaçıncı bölümünde oynadı?

Bakan Gürlek, dizinin en sevilen dönemlerine denk gelen 21. ve 22. bölümlerdeki kahvehane sahnelerinde kamera karşısına geçmiştir.

Akın Gürlek'in Ekmek Teknesi'ndeki rolü neydi?

Gürlek, dizide Heredot Cevdet'in (Hasan Kaçan) kahvehanede anlattığı hikayeleri dinleyen kalabalığın içindeydi. Senaryo gereği, Heredot Cevdet'in sözlerini "Baba büyüksün" diyerek alkışlayan genç figüranlardan biri olarak dikkat çekmiştir.

Bakan Akın Gürlek figüranlık anısı hakkında ne dedi?

Bakan Gürlek, katıldığı bir YouTube programında o günleri tebessümle anlatarak; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken yaklaşık 2,5 saat süren çekimlerden az bir miktar para kazandığını ancak bunun kendisi için çok keyifli bir anı olduğunu ifade etmiştir.