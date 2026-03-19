Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçmişine dair bugüne kadar hiç duyulmamış, tebessüm ettiren bir anısını paylaştı. Adem Metan'ın YouTube kanalına konuk olan Bakan Gürlek, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken, Ekmek Teknesi'nde kamera karşısına geçtiğini açıkladı.
HARÇLIK İÇİN SET YOLLARINDA
Öğrencilik yıllarında maddi ihtiyaçlarını karşılamak için setlere giden Bakan Gürlek, 2002-2005 yılları arasına yayınlanan Ekmek Teknesi dizisinin 21. ve 22. bölümlerinde rol aldığını belirtti.
Dizideki meşhur kahvehane sahnelerinde yer bulan Gürlek, yaklaşık 2,5 saat süren çekimler karşılığında az bir miktar para kazandığını ancak o günlerin kendisi için unutulmaz bir anı olduğunu dile getirdi.
HEREDOT CEVDET'E ALKIŞ TUTTU
Hasan Kaçan'ın canlandırdığı Heredot Cevdet karakterinin o meşhur tarihi hikayelerini anlattığı sahnelerde kalabalığın içinde yer alan Akın Gürlek, senaryo gereği "Baba büyüksün" diyerek alkış tutanlar arasındaydı.
Gürlek, "Meslek hayatım, pazarda başladı. Öğrencilik yıllarımda anketörlük, garsonluk yaptım, dizilerde oynadım. Hatta Ekmek Teknesi'nde küçük bir rolüm oldu. Kahvedeki bir kalabalığı canlandırdım. Heredot Cevdet'i 'Baba büyüksün' deyip alkışlıyoruz"şeklinde konuştu.
Yıllar sonra o görüntüleri izleyenler, bugün devletin zirvesinde olan ismi fark edince şaşkınlıklarını gizleyemedi.
HASAN KAÇAN İLE GÜLÜMSETEN BULUŞMA
Set ortamındaki kısa süreli figüranlık macerasından yıllar sonra usta oyuncu Hasan Kaçan ile bir araya gelen Bakan Gürlek, bu tatlı hatırayı bizzat kendisi paylaştı. O dönem kahvehanedeki gençlerden birinin gelecekte "Adalet Bakanı" olacağını bilmeyen Kaçan ile Bakan Gürlek arasındaki bu diyalog, duyanların yüzünde sıcak bir gülümseme bıraktı.
