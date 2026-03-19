En yüksek bayram sahne ücretini kim alıyor?

2026 Ramazan Bayramı'nın en yüksek ücretini, Antalya ve KKTC sahnelerinden toplam 30 Milyon TL kazanacak olan Ebru Gündeş almaktadır.

Sibel Can bayramda ne kadar kazanacak?

Ünlü sanatçı Sibel Can, Antalya ve KKTC'deki sahne performansları için toplamda 21 Milyon TL'lik bir anlaşmaya imza atmıştır.

Bayramda en çok nerede sahne alınıyor?

Sanatçıların bu yılki bayram rotası büyük oranda Antalya ve KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) odaklı şekillenmiştir. Çoğu dev isim bu iki merkezde arka arkaya sahneler vermeye hazırlanmaktadır.

