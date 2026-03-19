CANLI YAYIN
Geri

30 milyon TL ile zirve! Ebru Gündeş, Sibel Can, Yıldız Tilbe... Bayram şampiyonu belli oldu: Sahne ücretleri uçuşa geçti

Mikrofonu eline almaya hazırlanan ünlü sanatçılar, dudak uçuklatan bayram tarifeleriyle şoke etti. Sanat dünyasının popüler isimleri arasında yaşanan sahne rekabeti, bu yıl milyonluk anlaşmalarla bambaşka bir boyuta taşındı. En pahalı isim, 30 milyon TL ile listenin en tepesine adını yazdırdı. İşte kuruşu kuruşuna o dev liste!

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
2026 Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken, sanat camiasının dev isimleri dudak uçuklatan tarifelerini belirledi. Listenin en tepesinde 30 Milyon TL ile tam bir "Bayram Kraliçesi" edasıyla Ebru Gündeş otururken; Sibel Can ve Yıldız Tilbe 21 milyonluk anlaşmalarıyla zirveyi zorladı. Mikrofonların altın değerinde olduğu bu bayramda, sanatçılar sadece birkaç gecelik performansla birer servet kazanacak!

💰 İşte Dudak Uçuklatan Bayram Listesi Erol Evgin: 3 Milyon Lira (Antalya)

Nilüfer: 3 Milyon Lira (Antalya)

Aşkın Nur Yengi: 4.5 Milyon Lira (Antalya-Kktc)

Zara: 4.5 Milyon Lira (Kktc-İstanbul)

Gökhan Tepe: 6 Milyon Lira (Antalya-Kktc)

Serkan Kaya: 6 Milyon Lira (Antalya-Kktc)

Funda Arar: 7.5 Milyon Lira (Antalya-Kktc)

Özcan Deniz: 9 Milyon Lira (Antalya-Kktc)

Bülent Ersoy: 10 Milyon Lira (İzmir)

Derya Bedavacı: 16 Milyon Lira (Antalya, Kktc, İzmir)

Sibel Can: 21 Milyon Lira (Antalya-Kktc)

Yıldız Tilbe: 21 Milyon Lira (Kktc-Bursa)

Ve Listenin Zirvesi: Ebru Gündeş Antalya Ve Kktc Sahnesinde Yer Alacak Olan Ebru Gündeş Toplamda 30 Milyon Tl Alacak.

En yüksek bayram sahne ücretini kim alıyor?

2026 Ramazan Bayramı'nın en yüksek ücretini, Antalya ve KKTC sahnelerinden toplam 30 Milyon TL kazanacak olan Ebru Gündeş almaktadır.

Sibel Can bayramda ne kadar kazanacak?

Ünlü sanatçı Sibel Can, Antalya ve KKTC'deki sahne performansları için toplamda 21 Milyon TL'lik bir anlaşmaya imza atmıştır.

Bayramda en çok nerede sahne alınıyor?

Sanatçıların bu yılki bayram rotası büyük oranda Antalya ve KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) odaklı şekillenmiştir. Çoğu dev isim bu iki merkezde arka arkaya sahneler vermeye hazırlanmaktadır.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.)