Ekranların sevilen yüzü Sinem Kobal, özel hayatını her ne kadar kameralardan uzak tutmaya çalışsa da, sosyal medyadaki samimi paylaşımlarıyla hayranlarını mest etmeye devam ediyor.
Mutlu evliliğini iki çocukla taçlandıran güzel oyuncu, bu kez bayram tatili rotasını çizdi. Kızları Lalin ve Leyla ile havalimanında görüntülenen Kobal'ın "anne" modu, takipçilerinden tam not aldı.
FİLTRESİZ MUTLULUK!
Uzun süredir ekran projelerinden ziyade günlük yaşamından kesitler paylaşan Kobal, havalimanındaki doğal ve gösterişten uzak haliyle "işte gerçek mutluluk" dedirtti. Minik kızları Lalin ve Leyla'nın heyecanı ise fotoğraflara yansıyan en tatlı detay oldu.
KENAN'IN PRENSESLERİ YOLDA!
Kenan İmirzalıoğlu ile olan evliliğinde huzuru bulan Sinem Kobal, aile yaşantısındaki mütevazı tavrıyla takdir topluyor.
Havalimanında kızlarıyla ilgilenirken objektiflere yansıyan o anlar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Kenan çok şanslı", "Sinem tam bir süper anne" yorumlarında birleşti.