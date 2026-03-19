Yeni polemik başlıyor! Demet Akalın’dan meslektaşlarına şok ifşa: Hepsi aynı yöntemle zayıfladı!

Son dönemde iğne ipliğe dönen ünlülerin "diyet ve spor" açıklamaları Demet Akalın'ın radarına takıldı. Dobralığıyla bilinen Akalın, sektördeki zayıflama sırrını tek tek ifşa etti: "Hepsi iğneyle zayıfladı, kimseye inanmayın!"

  • Demet Akalın, Instagram hesabından son dönemde kilo veren ünlü isimlerin diyet ve sporla zayıfladıklarını söylemelerine karşı çıkarak hepsinin iğne kullandığını iddia etti.
  • Akalın, kendisinin de zayıflama iğnesi kullandığını itiraf ederek kimseye inanılmaması gerektiğini belirtti.
  • Ünlü şarkıcı, geçmişte zayıflama iğnesi kullandığı dönemde 2 hafta boyunca kusmaktan yemek yiyemediğini ve ölümden döndüğünü açıklamıştı.
  • Akalın daha önce ameliyatla 6 kilo yağ aldırarak toplamda 10 kilo verdiğini söylemişti.
  • Akalın'ın açıklamaları sosyal medyada gündem olurken son dönemde kilo veren ünlü isimlerin vereceği yanıt bekleniyor.

Magazin dünyasında son dönemde adeta bir erime furyası başladı. Ekranlarda gördüğümüz o tanıdık yüzler, kısa sürede onlarca kilo verip iğne ipliğe dönerken; herkesin ağzında aynı nakarat dolanmaya başladı: "Diyet yapıyorum, tek öğün besleniyorum, spor salonundan çıkmıyorum!" Ancak bu pembe tabloya, sektörün en dobra isimlerinden Demet Akalın'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"DİYET" DEĞİL "İĞNE" MUCİZESİ!

Meslektaşlarının mucizevi zayıflama iddialarını inandırıcı bulmayan Akalın, Instagram hesabı üzerinden adeta bir savaş başlattı.

Ünlü popçu, ekranlarda "formumu koruyorum" diyen isimlerin maskesini şu sözlerle düşürdü:

"Tek öğün yiyorum, diyet yapıyorum, klinikte makineyle zayıflıyorum diyenlere inanmayın. Hepsi iğneyle zayıfladı. İğnenin amacı zaten iştahı kesmek"

"BEN DE KULLANDIM, YALAN YOK!"

Demet Akalın, sadece başkalarını ifşa etmekle kalmadı, kendisiyle ilgili de samimi bir itirafta bulundu. Sektördeki bu yöntemin bir sır olmadığını belirten ünlü şarkıcı,"Ben de kullandım, yalan yok. Onun için kimseye inanmayın" dedi.

ŞİMDİ GÖZLER O İSİMLERDE!

Akalın'ın bu iğneleyici çıkışı sosyal medyayı ayağa kaldırırken, son dönemde radikal bir değişim geçiren diğer ünlü isimlerin bu ifşaya ne cevap vereceği merak konusu oldu. Magazin kazanı şimdi şu soruyla kaynıyor: Gerçekten azim mi, yoksa sadece bir doz iğne mi?

ÖLÜMLERDEN DÖNMÜŞTÜ!

Demet Akalın'ın bugün "inanmayın" diye isyan etmesinin ardında aslında büyük bir pişmanlık yatıyor. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yıllarda zayıflamak uğruna bıçak altına yatıp 6 kilo yağ aldırarak toplamda 10 kilo verdiğini açıklamıştı. Ancak asıl itiraf, bir takipçisinin "İki ayda kas yaptı, para nelere kadir" yorumuna verdiği cevapla gelmişti.

Akalın, zayıflama iğnesi kullandığı o dönemde adeta ölümün kıyısından döndüğünü itiraf etmişti. Ünlü popçu,"Yok aşkım, 2 hafta yemek yiyemedim kusmaktan. Zayıflama iğnesi oldum, sus, ölümlerden döndüm. Bir daha tövbe!"diyerek yaşadığı kabusu dile getirmişti.

