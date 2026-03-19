"BEN DE KULLANDIM, YALAN YOK!" Demet Akalın, sadece başkalarını ifşa etmekle kalmadı, kendisiyle ilgili de samimi bir itirafta bulundu. Sektördeki bu yöntemin bir sır olmadığını belirten ünlü şarkıcı,"Ben de kullandım, yalan yok. Onun için kimseye inanmayın" dedi.

ŞİMDİ GÖZLER O İSİMLERDE! Akalın'ın bu iğneleyici çıkışı sosyal medyayı ayağa kaldırırken, son dönemde radikal bir değişim geçiren diğer ünlü isimlerin bu ifşaya ne cevap vereceği merak konusu oldu. Magazin kazanı şimdi şu soruyla kaynıyor: Gerçekten azim mi, yoksa sadece bir doz iğne mi?

ÖLÜMLERDEN DÖNMÜŞTÜ! Demet Akalın'ın bugün "inanmayın" diye isyan etmesinin ardında aslında büyük bir pişmanlık yatıyor. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yıllarda zayıflamak uğruna bıçak altına yatıp 6 kilo yağ aldırarak toplamda 10 kilo verdiğini açıklamıştı. Ancak asıl itiraf, bir takipçisinin "İki ayda kas yaptı, para nelere kadir" yorumuna verdiği cevapla gelmişti.