18 Mart 1915'te kazanılan Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanında anma törenleri düzenlenirken, sanat ve televizyon dünyasının tanınmış isimleri de sosyal medya üzerinden duygu dolu mesajlar paylaştı.
"111. YIL DÖNÜMÜNDE ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ"
Müge Anlı ise"Çanakkale Zaferi Destanının 111. yıl dönümünde şehitlerimizi saygıyla anıyoruz" sözlerini ifade etti.
"UNUTMAK BİZİM KARAKTERİMİZDE YOKTUR"
Esra Erol,"Unutmak bizim karakterimizde yoktur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale'de ve vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Milletimizin geçmişten geleceğe yürüyüşü durmaz, durdurulamaz."sözlerini ifade etti.
"SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUZ"
Hülya Avşar da yayımladığı mesajda, "18 Mart Çanakkale Zaferi. Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyoruz"dedi.
"BU TOPRAK BİR DEVRİN BATTIĞI YERDİR"
Derya Uluğ, paylaşımında"Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü."sözlerine yer vererek günün anlam ve önemine dikkat çekti.
BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ
Ünlü isimlerin paylaşımlarında, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki yeri ve önemi bir kez daha hatırlatıldı.