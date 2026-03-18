CANLI YAYIN
Geri

Ünlü isimlerden 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları: "Unutmak bizim karakterimizde yoktur"

Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünde birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından anlamlı paylaşımlar yaptı. Sanatçılar, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı. Paylaşımlarda birlik, vatan sevgisi ve tarihe sahip çıkma vurgusu öne çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü Türkiye genelinde anma törenleriyle kutlandı.
  • Televizyon sunucusu Müge Anlı, Esra Erol, şarkıcı Hülya Avşar ve Derya Uluğ sosyal medyadan anma mesajları paylaştı.
  • Ünlü isimler mesajlarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale şehitlerini saygı ve minnetle andı.

18 Mart 1915'te kazanılan Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanında anma törenleri düzenlenirken, sanat ve televizyon dünyasının tanınmış isimleri de sosyal medya üzerinden duygu dolu mesajlar paylaştı.

Ünlülerin 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

"111. YIL DÖNÜMÜNDE ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ"

Müge Anlı ise"Çanakkale Zaferi Destanının 111. yıl dönümünde şehitlerimizi saygıyla anıyoruz" sözlerini ifade etti.

"UNUTMAK BİZİM KARAKTERİMİZDE YOKTUR"

Esra Erol,"Unutmak bizim karakterimizde yoktur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale'de ve vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Milletimizin geçmişten geleceğe yürüyüşü durmaz, durdurulamaz."sözlerini ifade etti.

"SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUZ"

Hülya Avşar da yayımladığı mesajda, "18 Mart Çanakkale Zaferi. Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyoruz"dedi.

"BU TOPRAK BİR DEVRİN BATTIĞI YERDİR"

Derya Uluğ, paylaşımında"Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü."sözlerine yer vererek günün anlam ve önemine dikkat çekti.

BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ

Ünlü isimlerin paylaşımlarında, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki yeri ve önemi bir kez daha hatırlatıldı.

