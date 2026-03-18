Hülya Avşar da yayımladığı mesajda, "18 Mart Çanakkale Zaferi. Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi.

"BU TOPRAK BİR DEVRİN BATTIĞI YERDİR"

Derya Uluğ, paylaşımında"Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü."sözlerine yer vererek günün anlam ve önemine dikkat çekti.

BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ

Ünlü isimlerin paylaşımlarında, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki yeri ve önemi bir kez daha hatırlatıldı.