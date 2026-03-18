2000'li yıllarda dizi ve sinema kariyerinde önemli adımlar atan Dönmez; Kuzey Güney dizisinde "Melda Yalgın" karakteriyle dikkat çekti, Med Cezir dizisinde iki yıl boyunca rol aldı. Sinema kariyerinde ise Neredesin Firuze ve Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü gibi filmlerde başrol oynadı.

"10 YILDIR BEKARDIM VE BİR STANDARDIM VARDI"

Özel hayatında ise uzun yıllar bekarlık yaşayan Dönmez, 10 yıllık bekarlığına sevgilisi Mehmet Yaygın ile veda ettiğini açıklamıştı. Geçmiş ilişkilerinden ve deneyimlerinden söz eden Dönmez, "Eskiden gölge taraflarımı saklamaya çalışıyordum. 10 yıldır bekardım ve bir standardım vardı, biri onu kırdı" ifadelerini kullanmıştı.