Ünlü oyuncu ve sunucu Şebnem Dönmez, 51 yaşında olmasına rağmen fit ve dinamik görünümüyle adından söz ettiriyor.
"GÜZELLİĞİMİ VE DİRİLİĞİMİ SPORA BAĞLIYORUM"
Genç görünümünün sırrını paylaşan Şebnem Dönmez, spor yapmanın hem fiziksel hem de ruhsal canlılığı artırdığını belirtti. "Güzelliğimi ve diriliğimi spora bağlıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum"sözleriyle, takipçilerine sporun önemini hatırlattı.
ŞEBNEM DÖNMEZ KİMDİR?
Şebnem Dönmez, kariyerine 1996 yılında Murat Başoğlu ile sunduğu Sabah Şekerleri ile başladı ve kısa sürede televizyon dünyasında dikkat çekti. 1997'de Star TV'de Görevimiz Tehlike programını sundu, ardından Cumartesi Gecesi Ateşi ile showgirl olarak yeteneklerini sergiledi.
SİNEMA KARİYERİNDE ÖNEMLİ ADIMLAR
2000'li yıllarda dizi ve sinema kariyerinde önemli adımlar atan Dönmez; Kuzey Güney dizisinde "Melda Yalgın" karakteriyle dikkat çekti, Med Cezir dizisinde iki yıl boyunca rol aldı. Sinema kariyerinde ise Neredesin Firuze ve Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü gibi filmlerde başrol oynadı.
"10 YILDIR BEKARDIM VE BİR STANDARDIM VARDI"
Özel hayatında ise uzun yıllar bekarlık yaşayan Dönmez, 10 yıllık bekarlığına sevgilisi Mehmet Yaygın ile veda ettiğini açıklamıştı. Geçmiş ilişkilerinden ve deneyimlerinden söz eden Dönmez, "Eskiden gölge taraflarımı saklamaya çalışıyordum. 10 yıldır bekardım ve bir standardım vardı, biri onu kırdı" ifadelerini kullanmıştı.