Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşanıyor mu?

Ünlü çift 12 yıllık evliliklerini bitirme kararı almıştı ancak aile büyüklerinin isteğiyle bu kararı bir kez daha gözden geçirmek üzere tatile çıktılar.

Pelin Karahan'ın kaç çocuğu var?

Pelin Karahan ve Bedri Güntay'ın Ali Demir ve Eyüp Can adında iki erkek çocukları bulunmaktadır.

Çift neden tatile gitti?

Ayrılık kararı alan ikili, ailelerinin baskısı ve ricası üzerine sorunu aşmaya çalışmak için çocuklarıyla birlikte Bodrum'a gitti.