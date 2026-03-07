12 yıllık evliliklerini noktalama aşamasına gelen Pelin Karahan ve Bedri Güntay, ailelerinin yoğun baskısı üzerine boşanma kararını yeniden gözden geçirmek amacıyla çocuklarıyla birlikte Bodrum tatiline çıktı.
Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Pelin Karahan ve Bedri Güntay cephesinden gelen ayrılık haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Haklarında bugüne kadar tek bir olumsuz iddia dahi çıkmayan ikilinin yol ayrımına gelmesi, her iki aileyi de harekete geçirdi. Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Karahan ve Güntay aileleri, iki çocuklu bu yuvanın dağılmaması için yoğun bir ikna çabasına girdi.
HAVALİMANINDA SOĞUK RÜZGARLAR
Büyüklerinin ricasını kıramayan çift, geçtiğimiz akşam İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. VIP bölümde uçak saatini bekleyen ikiliye oğulları Ali Demir ve Eyüp Can da eşlik etti. Ancak Bodrum'a giden çiftin yan yana oturmalarına rağmen birbirleriyle tek kelime dahi konuşmamaları, aradaki buzların henüz erimediğini gözler önüne serdi.
BUZLAR ERİYECEK Mİ?
Pelin Karahan ve Bedri Güntay'ın havalimanındaki o "konuşmayan" hali, aslında birçok şeyi anlatıyor. Bazen kelimeler tükenir ama sorumluluklar (çocuklar ve aile büyükleri) ağır basar. Bodrum'un o sakin havası bu soğuk savaşı bitirir mi bilinmez ama bu tatilin "barışmak" için mi yoksa "daha medeni bir veda" için mi olduğu çok yakında belli olacaktır.
OLAYIN GEÇMİŞİ: "BİZ HAYAT ARKADAŞIYIZ"
Pelin Karahan geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak"Ailevi meseleler hassas konular, bu yüzden süreci güzel götürmeye çalışıyoruz. Bir netlik olursa paylaşırız. Bedri çocuklarımın babası, bu süreçte elbette görüşüyoruz. Biz hayat arkadaşıyız"demişti.
