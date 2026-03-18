Bitmek bilmeyen enerjisini atsın diye karate ve tekvandoya gönderildi. Zamanla Muay Thai ve Jiu Jitsu gibi dövüş sporlarında oldukça iyi bir seviyeye gelen oyuncu, bu tutkusunu Portekiz'e kadar taşımıştı.

Erasmus Programı ile gittiği Portekiz'de kafes dövüşlerine katılmış, hatta buralardan dereceyle dönmüştü. Bugün ekranlarda izlediğimiz o yüksek fiziksel performansın temelleri, meğer o tozlu ringlerde atılmıştı.

GEMİ MÜHENDİSLİĞİNDEN "BÜYÜK FİRAR" Eğitim hayatı ise tam bir "arama-bulma" serüveniydi. Önce İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Mühendisliği bölümünü kazandı ancak oradaki dünya hayallerindekinden çok uzaktı.

O günleri, "Çok yanlış bir tercihti. Okula bir gittim, hayalimdekiyle alakası yok. Orası denizcilik fakültesi, bambaşka bir dünya, askeri nizam falan... 1 sene okudum, tüydüm" diyerek anlatmıştı.