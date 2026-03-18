Kısmetse Olur Aşkın Gücü programıyla tanınan Cansel Ayanoğlu, bu kez özel hayatına dair iddialarla gündeme geldi.
SAMİMİ FOTOĞRAFLARI DOLAŞIMA GİRDİ
Ünlü isim ile Serdar Ortaç'ın geçmişte birlikte çekilen samimi fotoğraflarının yeniden dolaşıma girmesi, ikili arasında aşk olduğu yönünde yorumlara neden oldu.
ELLERİNDEN ÖPTÜĞÜ O KARELER
Söz konusu görüntülerde Serdar Ortaç'ın Cansel'in omzuna yaslandığı ve ellerini öptüğü anlar dikkat çekti. Bu karelerin yeniden paylaşılmasıyla birlikte sosyal medyada "ilişki" iddiaları hızla yayıldı.
"KAÇ YIL GEÇTİ ÜSTÜNDEN"
Gündem olan haberlerin ardından Cansel Ayanoğlu sessizliğini bozdu. İddialara tepki gösteren Cansel, fotoğrafların yeniymiş gibi servis edilmesine dikkat çekerek, "Yine ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorsunuz. Kaç yıl geçti üstünden. Doğru olmadığını açıklamıştım"ifadelerini kullandı.
İDDİALARI YALANLADI
Bu açıklamayla birlikte Cansel Ayanoğlu, Serdar Ortaç ile arasında bir ilişki olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.