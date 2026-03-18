Uzun süredir ekranlardan uzak olan ancak sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Sinem Kobal, bu kez spor yaptığı anlarla dikkat çekti.
SPOR YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞTI
Ünlü oyuncu, spor salonundan paylaştığı karelerle takipçilerinin karşısına çıktı.
FORMDA GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKTİ
Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ve iki çocuk annesi olan Kobal, formda görüntüsüyle öne çıktı. Sağlıklı yaşam tarzını benimseyen oyuncunun enerjik hali, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
SİNEM KOBAL'IN SPOR RUTİNİ
Son dönemde daha çok günlük yaşamına dair paylaşımlar yapan Sinem Kobal, spor rutinini de takipçileriyle paylaşarak ilham verdi. Paylaşımın ardından hayranları ünlü oyuncuya övgü dolu yorumlar yaptı.
EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLER ARASINDA
Fit görüntüsüyle dikkat çeken Sinem Kobal, sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.
AŞKLARININ PERDE ARKASI
2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen, 2020'de Lalin ve 2022'de Leyla adını verdiği iki kızını kucağına alan Sinem Kobal, Youtube programına konuk oldu.
"GÖRÜR GÖRMEZ ÇARPILDIĞIM BİRİ"
Programda yöneltilen "Kenan İmirzalıoğlu ile tanıştığınız anı hatırlıyor musunuz?"sorusuna içten bir yanıt veren Sinem Kobal, o anı şu sözlerle anlattı:
Hatırlamaz mıyım? Görür görmez çarpıldığım biri. İlk karşılaştığımızda enerjisiyle çarpmıştı. Farkında da değildim o kadar. Tuttu kolumdan çekti diyebilirim, ben de öyle kaldım.
"MESELE ASLINDA EVLİLİK DEĞİL"
Özel hayatına dair açıklamalarda da bulunan oyuncu, evlilik konusundaki düşüncelerini paylaştı. Sinem Kobal,"Mesele aslında evlilik değil, hayatını geçirmeye gönüllü olduğun kişiyle ne yaşadığın önemli. Sevgi, saygı ve emek varsa evlilik de güzel oluyor. Sırf evlenmek için evlenmeyi doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.
"EKRANDA OLMAYI ÇOK ÖZLEDİM"
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu, yeniden setlere dönmek istediğini belirterek, "Ekranda olmayı çok özledim. Beni heyecanlandıran projeler var, netleşince paylaşacağım" dedi.