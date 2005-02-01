Arda Güler'in telefon kilit ekranı gündem oldu

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in, 18 Mart 2026 tarihinde bir video çekimi sırasında telefon kilit ekranında sevgilisi Duru Nayman'ın fotoğrafının olduğu görüldü. İspanyol basınındaki görüntülere yansıyan bu detay, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

İspanya'da kariyerine devam eden Arda Güler, takım arkadaşı tarafından kaydedilen görüntülerde telefon ekranındaki Duru Nayman fotoğrafıyla dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcılarının fark ettiği bu romantik kare, genç yıldızın özel hayatındaki istikrarı bir kez daha gündeme taşıdı.

ARDA GÜLER'İN TELEFON EKRANINDAKİ FOTOĞRAF SOSYAL MEDYAYI SALLADI: DURU NAYMAN DETAYI

Real Madrid formasıyla İspanya'da fırtınalar estiren milli futbolcu Arda Güler, takım arkadaşı tarafından kaydedilen bir videoda telefon kilit ekranında sevgilisi Duru Nayman ile olan fotoğrafını kullanarak sosyal medyada büyük ilgi topladı.

ROMANTİK DETAY SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Saha içindeki başarısıyla adından söz ettiren Arda Güler, bu kez özel hayatındaki bir ayrıntıyla gündeme geldi. Takım arkadaşı tarafından videoya alınan Güler'in telefonunu masaya bıraktığı sırada kilit ekranı görüntülendi. Sosyal medya kullanıcılarının dikkati sayesinde ortaya çıkan karede, milli yıldızın sevgilisi Duru Nayman ile olan fotoğrafı yer alıyor.

  • Sürpriz Kutlama: Benfica maçının ardından Duru Nayman'ın hazırladığı kutlama Madrid'de geniş yankı buldu.

  • Paris Tatili: Çift, geçtiğimiz günlerde Eyfel Kulesi önünde verdikleri pozlarla gündem oldu.

  • Büyük İlgi: "Kilit ekranı" detayı, X (Twitter) ve Instagram platformlarında en çok paylaşılan içerikler arasına girdi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI NE DEDİ?

Arda Güler'in telefon ekranındaki fotoğraf karesi, kısa sürede dijital platformlarda binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Kullanıcılar, genç futbolcunun bu hareketini "samimi ve bizden biri" olarak yorumladı.

🔶 "Dünyanın en büyük kulübünde oynuyor ama değerlerini hiç bozmuyor. Sadakatiyle herkese örnek oluyor."

🔶 "Saha içinde devleşiyor, saha dışında ise tam bir aile çocuğu profilinde. Maşallah, nazar değmesin."

🔶 "Madrid'in parıltısına kapılmayıp yanındaki insanı unutmaması takdire şayan. Yolun açık olsun çocuk."

🔶 "Duru ile çok yakışıyorlar, umarız bu samimiyetleri hiç bozulmaz."

ARDA GÜLER VE DURU NAYMAN HAKKINDA BİLGİLER

Genç yaşta İspanya devine transfer olan Arda Güler ile profesyonel basketbolcu Duru Nayman'ın hayatlarına dair temel bilgiler şu şekilde:

İsimDoğum TarihiYaş (2026 itibarıyla)Meslek
Arda Güler25 Şubat 200521 YaşındaProfesyonel Futbolcu
Duru Nayman1 Şubat 200521 YaşındaProfesyonel Basketbolcu
NASIL TANIŞTILAR?

Arda Güler ve Duru Nayman'ın yolları, Arda'nın henüz Türkiye'de olduğu Fenerbahçe yıllarında kesişti. Her ikisi de aynı spor camiasının içinde yer aldığı için ortak çevreleri sayesinde tanıştılar.

  • Sporcu Kimliği: Duru Nayman, Galatasaray Kadın Basketbol takımında forma giyen bir sporcu olduğu için profesyonel hayatın disiplinini paylaşmaları, ikilinin birbirini anlamasını kolaylaştırdı.

  • Fenerbahçe Dönemi: Arda, Fenerbahçe'de yıldızlaştığı dönemde Duru ile sessiz sedasız bir birlikteliğe başladı.

  • Madrid Transferi: Arda Güler, Real Madrid'e transfer olduğunda Duru Nayman da onunla birlikte İspanya'ya giderek bu büyük adımda en büyük destekçisi oldu.

DURU NAYMAN KİMDİR?

Duru Nayman, 1 Şubat 2005 doğumlu genç bir basketbolcu. Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlamış, ardından Galatasaray Kadın Basketbol takımına transfer oldu. 21 yaşındaki sporcu, Arda Güler'in Madrid'deki imza töreninde ve Paris tatillerinde her zaman yanında yer alarak dikkatleri üzerine çekiyor.

❓MERAK EDİLENLER

Arda Güler ve Duru Nayman nerede yaşıyor?

Arda Güler Real Madrid'de oynadığı için çift şu an Madrid, İspanya'da ikamet ediyor.

Arda Güler'in boyu ve kilosu kaç?

Arda Güler yaklaşık 1.76 metre boyunda ve 71 kilogram ağırlığındadır. Real Madrid'de fiziksel gelişim programıyla kas kütlesini artırmıştır.

Duru Nayman basketbolu bıraktı mı?

Hayır, Duru Nayman sporcu kimliğini koruyor ancak şu an önceliğini Madrid'de Arda Güler'e destek olmaya ve kendi bireysel antrenmanlarına vermiş durumda.

ARDA GÜLER KARİYER İSTATİSTİKLERİ

Sezon / TakımMaç SayısıGolAsistÖne Çıkan Başarı
2025-2026 / Real Madrid2848Şampiyonlar Ligi Son 16
2024-2025 / Real Madrid1260La Liga Şampiyonluğu
2021-2023 / Fenerbahçe51912Türkiye Kupası Şampiyonluğu
A Milli Takım1834Euro 2024 Çeyrek Final
DİKKAT ÇEKEN KARİYER REKORLARI

  • En Hızlı Golcü: La Liga tarihinde Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak 373 dakikada 6 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu.

  • Mesafe Rekoru: Real Madrid formasıyla Elche maçında yaklaşık 70 metreden attığı golle İspanya ligi tarihinin en uzak mesafeli gollerinden birine imza attı.

  • Euro Rekortmeni: Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu unvanını Cristiano Ronaldo'dan devraldı.

Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi ve Instagram'dan alınmıştır.