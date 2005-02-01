ARDA GÜLER VE DURU NAYMAN HAKKINDA BİLGİLER
Genç yaşta İspanya devine transfer olan Arda Güler ile profesyonel basketbolcu Duru Nayman'ın hayatlarına dair temel bilgiler şu şekilde:
|İsim
|Doğum Tarihi
|Yaş (2026 itibarıyla)
|Meslek
|Arda Güler
|25 Şubat 2005
|21 Yaşında
|Profesyonel Futbolcu
|Duru Nayman
|1 Şubat 2005
|21 Yaşında
|Profesyonel Basketbolcu
ARDA GÜLER KARİYER İSTATİSTİKLERİ
|Sezon / Takım
|Maç Sayısı
|Gol
|Asist
|Öne Çıkan Başarı
|2025-2026 / Real Madrid
|28
|4
|8
|Şampiyonlar Ligi Son 16
|2024-2025 / Real Madrid
|12
|6
|0
|La Liga Şampiyonluğu
|2021-2023 / Fenerbahçe
|51
|9
|12
|Türkiye Kupası Şampiyonluğu
|A Milli Takım
|18
|3
|4
|Euro 2024 Çeyrek Final