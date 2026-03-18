Burak Yörük'ten ayrılık iddialarına yanıt: "Elim çarpmış herhalde"

Burak Yörük’ün sevgilisi Tuana Yılmaz’ı sosyal medyada takipten çıkması ayrılık iddialarını gündeme getirdi. “Taşacak Bu Deniz” dizisinin başrolü Yörük, konuyla ilgili yaptığı açıklamada durumun bir yanlışlık olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, “Elim çarpmış setteyken fark etmedim” ifadeleriyle iddialara son noktayı koydu.

  • Taşacak Bu Deniz dizisinin oyuncusu Burak Yörük'ün sevgilisi Tuana Yılmaz'ı sosyal medyada takipten çıkması tartışma yarattı
  • Burak Yörük, takipten çıkma olayının yanlışlıkla gerçekleştiğini ve sette fark etmediğini açıkladı
  • Çift yakın zamanda katıldıkları bir etkinlikte yaz aylarında evlenmeyi planladıklarını duyurmuştu

Taşacak Bu Deniz dizisinde "Oruç" karakterine hayat veren Burak Yörük, özel hayatıyla gündeme geldi.

SEVGİLİSİNİ TAKİPTEN ÇIKTI

Oyuncunun, sevgilisi Tuana Yılmaz'ı sosyal medyada takipten çıkması dikkat çekti.

KONUYU NETLİĞE KAVUŞTURDU

Bu gelişmenin ardından sosyal medyada çiftin ayrıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak Burak Yörük, çıkan haberlerin ardından yaptığı açıklamayla konuyu netliğe kavuşturdu.

Burak Yörük'ün son paylaşımı

"ELİM ÇARPMIŞ HERHALDE"

Ünlü oyuncu, takipten çıkma durumunun tamamen yanlışlık sonucu gerçekleştiğini belirterek, "Elim çarpmış herhalde, setteyken fark etmedim. Arkadaşlar sorunca fark ettim. Beni tanıyıp 'yanlışlık vardır' diyenlere teşekkür ederim"ifadelerini kullandı.

YAZA EVLİLİK PLANI

Öte yandan çift, kısa süre önce katıldıkları bir etkinlikte ilişkilerinin iyi gittiğini ve evlilik planları yaptıklarını dile getirmişti. Burak Yörük, "İnşallah yazın davet edeceğiz, çok mutluyuz"derken, Tuana Yılmaz da yoğunluk nedeniyle sürecin biraz zamana yayıldığını ifade etmişti.

