Taşacak Bu Deniz dizisinde "Oruç" karakterine hayat veren Burak Yörük, özel hayatıyla gündeme geldi.
SEVGİLİSİNİ TAKİPTEN ÇIKTI
Oyuncunun, sevgilisi Tuana Yılmaz'ı sosyal medyada takipten çıkması dikkat çekti.
KONUYU NETLİĞE KAVUŞTURDU
Bu gelişmenin ardından sosyal medyada çiftin ayrıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak Burak Yörük, çıkan haberlerin ardından yaptığı açıklamayla konuyu netliğe kavuşturdu.
"ELİM ÇARPMIŞ HERHALDE"
Ünlü oyuncu, takipten çıkma durumunun tamamen yanlışlık sonucu gerçekleştiğini belirterek, "Elim çarpmış herhalde, setteyken fark etmedim. Arkadaşlar sorunca fark ettim. Beni tanıyıp 'yanlışlık vardır' diyenlere teşekkür ederim"ifadelerini kullandı.
YAZA EVLİLİK PLANI
Öte yandan çift, kısa süre önce katıldıkları bir etkinlikte ilişkilerinin iyi gittiğini ve evlilik planları yaptıklarını dile getirmişti. Burak Yörük, "İnşallah yazın davet edeceğiz, çok mutluyuz"derken, Tuana Yılmaz da yoğunluk nedeniyle sürecin biraz zamana yayıldığını ifade etmişti.