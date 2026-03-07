Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Oyuncu Pelin Karahan ile iş insanı Bedri Güntay, 12 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı ve evlerini ayırdı.

Pelin Karahan boşanma iddialarıyla ilgili konunun özel ve hassas olduğunu belirterek detaylı açıklama yapmadı.

Çiftin Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu bulunuyor.

Karahan geçtiğimiz aylarda eşi ve çocuklarıyla çok mutlu olduğunu ve hayalini bile kuramayacağı bir hayat yaşadığını söylemişti.

2014 yılında nikah masasına oturan oyuncu Pelin Karahan ile iş insanı Bedri Güntay'ın evliliğinden üzücü haberler gelmeye başladı. Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğulları bulunan çiftin, uzun süredir birlikte görüntü vermemesi ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Son gelen bilgilere göre 12 yıllık evliliğini noktalama kararı alan çiftin evlerini ayırdığı öğrenildi. Kariyerine "Kavak Yelleri" ile başlayan ve "Muhteşem Yüzyıl"ın Mihrimah Sultan'ı olarak hafızalara kazınan Karahan, sessizliğini bozarak ayrılık süreciyle ilgili ilk kez konuştu.

"ÖZEL VE HASSAS BİR KONU" Gazete Magazin'de yer alan habere göre; basın mensuplarının boşanma iddialarına yönelik sorularını yanıtlayan Pelin Karahan, sürecin zorluğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Özel ve hassas bir konu, ailevi de bir konu olduğu için şu an bir açıklama yapmak istemiyorum. Bir gelişme olursa paylaşacağım"