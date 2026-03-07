2014 yılında nikah masasına oturan oyuncu Pelin Karahan ile iş insanı Bedri Güntay'ın evliliğinden üzücü haberler gelmeye başladı. Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğulları bulunan çiftin, uzun süredir birlikte görüntü vermemesi ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Son gelen bilgilere göre 12 yıllık evliliğini noktalama kararı alan çiftin evlerini ayırdığı öğrenildi.
Kariyerine "Kavak Yelleri" ile başlayan ve "Muhteşem Yüzyıl"ın Mihrimah Sultan'ı olarak hafızalara kazınan Karahan, sessizliğini bozarak ayrılık süreciyle ilgili ilk kez konuştu.
"ÖZEL VE HASSAS BİR KONU"
Gazete Magazin'de yer alan habere göre; basın mensuplarının boşanma iddialarına yönelik sorularını yanıtlayan Pelin Karahan, sürecin zorluğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Özel ve hassas bir konu, ailevi de bir konu olduğu için şu an bir açıklama yapmak istemiyorum. Bir gelişme olursa paylaşacağım"
HAYALİNİ KURDUĞU HAYATTAN AYRILIK KARARINA
Pelin Karahan'ın bu kararı, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamaların ardından şaşkınlık yarattı. Ünlü oyuncu kısa süre önce eşi ve çocuklarıyla çok mutlu olduğunu belirterek, "Hayalini bile kuramayacağım bir hayatı yaşıyorum. Kariyer kaygım yok, maddi kaygım yok" ifadelerini kullanmıştı. Ancak magazin camiasında parmakla gösterilen bu mutluluğa nazar değdi ve çift 12 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırma aşamasına geldi.
"MÜKEMMEL ÇİFT" İMAJINDA BEKLENMEDİK KIRILMA
Pelin Karahan'ın sadece bir ay önce "hayallerimin hayatı" olarak tanımladığı evliliğinin bugün boşanma aşamasına gelmiş olması, magazin dünyasındaki vitrin ve gerçeklik arasındaki keskin farkı bir kez daha gözler önüne seriyor. Karahan'ın hassas ve ailevi konu vurgusu, çocukların bu süreçten etkilenmemesi adına yürütülen profesyonel bir kriz yönetimi olarak okunabilir. 12 yıllık bir geçmişin ardından gelen bu ayrılık, popüler kültürde "nazar değdi" yorumlarını da beraberinde getirdi.
MERAK EDİLENLER
Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşandı mı?
Henüz resmi bir boşanma gerçekleşmedi ancak çiftin boşanma kararı aldığı ve evlerini ayırdığı öne sürüldü.
Pelin Karahan'ın kaç çocuğu var?
Pelin Karahan'ın Bedri Güntay ile olan evliliğinden Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu vardır.
Pelin Karahan boşanma iddialarına ne dedi?
Ünlü oyuncu, konunun özel ve hassas olduğunu belirterek detaylı bir açıklama yapmaktan kaçındı ancak yalanlamadı.