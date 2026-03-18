O Ses Türkiye'nin unutulmaz şampiyonu Emre Sertkaya, 10 yıl aradan sonra ortaya çıkarak Camille ile olan birlikteliğinden "Noa" adını verdiği bir kızı olduğunu ve baba olduğunu müjdeledi.

"GECEME AY GİBİ DOĞDUN"

Kızı Noa'yı kucağına alan Sertkaya, sevgilisi Camille'e teşekkür ederek duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Hoş geldin hayatımıza, güzel kızımız Noa. Geceme ay gibi doğdun, Günüme güneş gibi doğdun. Bil ki... Bu ışık, bu mucize, önce bir aşktan doğdu. Bana hayatımın en büyük hediyesini veren, kalbiyle, bedeniyle, cesaretiyle bu mucizeyi dünyaya getiren canım sevgilim, bebeğimizin güzel annesi Camille'e sonsuz teşekkürlerimle"

Sertkaya'nın bu sürpriz paylaşımı kısa sürede sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.