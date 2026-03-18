O Ses Türkiye'nin unutulmaz şampiyonu Emre Sertkaya, 10 yıl aradan sonra ortaya çıkarak Camille ile olan birlikteliğinden "Noa" adını verdiği bir kızı olduğunu ve baba olduğunu müjdeledi.
Hakkında "Fransa'ya taşındı" iddiaları dolanan ünlü isim, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medya hesabından peş peşe kareler paylaşan eski şampiyon, baba olmanın heyecanını takipçileriyle paylaştı.
"GECEME AY GİBİ DOĞDUN"
Kızı Noa'yı kucağına alan Sertkaya, sevgilisi Camille'e teşekkür ederek duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Hoş geldin hayatımıza, güzel kızımız Noa. Geceme ay gibi doğdun, Günüme güneş gibi doğdun. Bil ki... Bu ışık, bu mucize, önce bir aşktan doğdu. Bana hayatımın en büyük hediyesini veren, kalbiyle, bedeniyle, cesaretiyle bu mucizeyi dünyaya getiren canım sevgilim, bebeğimizin güzel annesi Camille'e sonsuz teşekkürlerimle"
Sertkaya'nın bu sürpriz paylaşımı kısa sürede sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
MERAK EDİLENLER
Emre Sertkaya hangi yıl şampiyon oldu?
Emre Sertkaya, 2016 yılında düzenlenen O Ses Türkiye yarışmasında şampiyonluk kupasını kaldırmıştır.
Emre Sertkaya evli mi, sevgilisi kim?
Emre Sertkaya, Camille ile birliktelik yaşamaktadır ve çiftin Noa adında bir kızları dünyaya gelmiştir.
Emre Sertkaya nerede yaşıyor?
Yarışma sonrası gözlerden uzaklaşan Sertkaya'nın Fransa'da yaşadığı bilinmektedir.