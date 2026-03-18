CANLI YAYIN
Geri

O Ses Türkiye Şampiyonu Emre Sertkaya baba oldu

2016 yılında O Ses Türkiye sahnesinde şampiyonluk kupasını kaldıran Emre Sertkaya, yaklaşık 10 yıllık sessizliğini bozdu. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ve sırra kadem basan ünlü isim, sosyal medyadan paylaştığı o karelerle baba olduğunu duyurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • O Ses Türkiye 2016 şampiyonu Emre Sertkaya, 10 yıl aradan sonra sosyal medya hesabından baba olduğunu duyurdu.
  • Sertkaya, sevgilisi Camille ile birlikte Noa adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
  • Ünlü şarkıcı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda kızını kucağına alarak sevgilisine teşekkür etti.
  • Sertkaya'nın yarışma sonrası gözlerden uzaklaştığı ve Fransa'da yaşadığı belirtildi.
  • Sertkaya'nın baba olduğunu duyuran paylaşımı sosyal medyada beğeni aldı.

O Ses Türkiye'nin unutulmaz şampiyonu Emre Sertkaya, 10 yıl aradan sonra ortaya çıkarak Camille ile olan birlikteliğinden "Noa" adını verdiği bir kızı olduğunu ve baba olduğunu müjdeledi.

Fotoğraflar: Sosyal medya

Hakkında "Fransa'ya taşındı" iddiaları dolanan ünlü isim, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medya hesabından peş peşe kareler paylaşan eski şampiyon, baba olmanın heyecanını takipçileriyle paylaştı.

"GECEME AY GİBİ DOĞDUN"

Kızı Noa'yı kucağına alan Sertkaya, sevgilisi Camille'e teşekkür ederek duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Hoş geldin hayatımıza, güzel kızımız Noa. Geceme ay gibi doğdun, Günüme güneş gibi doğdun. Bil ki... Bu ışık, bu mucize, önce bir aşktan doğdu. Bana hayatımın en büyük hediyesini veren, kalbiyle, bedeniyle, cesaretiyle bu mucizeyi dünyaya getiren canım sevgilim, bebeğimizin güzel annesi Camille'e sonsuz teşekkürlerimle"

Sertkaya'nın bu sürpriz paylaşımı kısa sürede sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

MERAK EDİLENLER

Emre Sertkaya hangi yıl şampiyon oldu?

Emre Sertkaya, 2016 yılında düzenlenen O Ses Türkiye yarışmasında şampiyonluk kupasını kaldırmıştır.

Emre Sertkaya evli mi, sevgilisi kim?

Emre Sertkaya, Camille ile birliktelik yaşamaktadır ve çiftin Noa adında bir kızları dünyaya gelmiştir.

Emre Sertkaya nerede yaşıyor?

Yarışma sonrası gözlerden uzaklaşan Sertkaya'nın Fransa'da yaşadığı bilinmektedir.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler