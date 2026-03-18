Magazin dünyasının uzun soluklu ilişkileri arasında gösterilen Safiye Soyman ile Faik Öztürk çifti, 25 yılı geride bırakan birliktelikleriyle yeniden gündeme geldi.
ÇOK KONUŞULAN PAYLAŞIM
Yıllardır süren ilişkileriyle dikkat çeken çift, bu kez sosyal medyada yapılan bir paylaşımla konuşuluyor.
"HUZUR ÇOK ÖNEMLİ"
Safiye Soyman, hayat arkadaşıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına "Huzur çok önemli. Yeter ki seni karşı taraf mutlu etsin bir insanın yol arkadaşı..."notunu düştü. Bu sözler, ilişkinin temelinde duygusal uyum ve karşılıklı mutluluğun yer aldığını ortaya koydu.
TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK MESAJLARI
Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, takipçileri çifte yönelik destek mesajları paylaştı.
EVLENEMEMELERİNİN ARKASINDAKİ NEDEN
Uzun yıllardır birlikte olan ikilinin ilişkisi, zaman zaman kamuoyunda"neden evlenmediler?" sorusunu da beraberinde getiriyor.
HAYATININ MERKEZİ OLARAK GÖRÜYOR
Daha önce katıldığı bir programda bu konuya açıklık getiren Safiye Soyman, evliliğe mesafeli yaklaşmasının kişisel geçmişiyle ilgili olduğunu ifade etmişti. Küçük yaşta yaptığı evlilikte yaşadığı olumsuzlukların, resmi nikah konusunda çekince oluşturduğunu belirten sanatçı, buna rağmen Faik Öztürk'ü hayatının merkezinde gördüğünü dile getirmişti.
KAMUOYUNA YANSIYAN ENERJİ
1999 yılından bu yana birlikte olan çiftin ilişkisi, yalnızca sürekliliğiyle değil, aynı zamanda kamuoyuna yansıyan enerjileriyle de dikkat çekiyor. Birlikte katıldıkları programlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ikili, uzun yıllara rağmen ilişkilerini sürdürmeleriyle örnek gösteriliyor.