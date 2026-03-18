Uzun yıllardır birlikte olan Derya Uluğ ile Asil Gök cephesinde beklenen adım geldi.
İLİŞKİLERİNİ EVLİLİKLE TAÇLANDIRIYORLAR
Magazin dünyasında örnek çiftler arasında gösterilen ikili, ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyor.
DOĞUM GÜNÜNDE EVLENME TEKLİFİ
Asil Gök, ünlü şarkıcı Derya Uluğ'a doğum gününde sürpriz bir organizasyonla evlilik teklifinde bulundu. Duygusal anların yaşandığı bu özel gecede Derya Uluğ'un teklife "evet" yanıtını verdi.
DÜĞÜN HAZIRLIKLARINA BAŞLADILAR
Yaklaşık 10 yıldır güçlü bir ilişki sürdüren çiftin, bu kararın ardından düğün hazırlıklarına başladığı konuşuluyor. Kulislerde yer alan bilgilere göre, ilk olarak Mayıs ayında aile arasında kız isteme merasimi yapılacak.
EVLİLİK SÜRECİNE ODAKLANACAK
Yaz sezonu boyunca konser programı yoğun olan Derya Uluğ'un, sahne takviminin tamamlanmasının ardından evlilik sürecine odaklanacağı ifade ediliyor. Çiftin, planlarını bu doğrultuda şekillendirdiği ve Eylül ayında nikah masasına oturmayı düşündüğü iddia ediliyor.
RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ
Henüz çiftten resmi bir açıklama gelmezken, düğün detayları ve organizasyon süreci şimdiden merak konusu oldu. Uzun süredir birlikte olan Derya Uluğ ve Asil Gök'ün evlilik kararı, hayranları tarafından da ilgiyle karşılandı.