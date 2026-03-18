Semiramis Pekkan balon uçurdu: Kemoterapi süreci sona erdi I "Yaşadığım zorluklar da bitecek"

Semiramis Pekkan, kemoterapi tedavisinin sona erdiğini sosyal medyada paylaştığı balon uçurma videosuyla duyurdu. “Bugün balon uçurma günüm” diyen Pekkan, “Kemoterapim bittikten sonra balon uçurmak gerekiyormuş” sözleriyle sürecin kendisi için anlamını anlattı. Ünlü isim, “Bu balonlar gökyüzüne yükselirken yaşadığım zorluklar da bitecek, aslında bitti zaten” ifadelerini kullandı.

Semiramis Pekkan balon uçurdu: Kemoterapi süreci sona erdi I "Yaşadığım zorluklar da bitecek"
  Akciğer kanseri tedavisi gören sanatçı Semiramis Pekkan'ın kemoterapi süreci sona erdi.
  Semiramis Pekkan 2025 yılının eylül ayında bir düşme sonrası yapılan kontrollerde akciğer kanseri teşhisi almıştı.
  Sanatçı tedavi sürecinin tamamlandığını sosyal medya hesabından balon uçurma videosuyla duyurdu.
  Kemoterapi sürecinde en büyük desteği ablası Ajda Pekkan'dan gördüğünü belirtti.
  Paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken takipçilerinden çok sayıda destek mesajı aldı.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında akciğer kanseri teşhisi aldığını açıklayan Semiramis Pekkan, tedavi sürecine ilişkin sevindiren haberi takipçileriyle paylaştı.

KEMOTERAPİ SÜRECİ SONA ERDİ

Uzun süredir kemoterapi gören sanatçı, bu sürecin sona erdiğini duyurdu.

"DAHA ÖNCE HİÇ BALON UÇURMAMIŞTIM"

Sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Pekkan, kemoterapi sonrası balon uçurduğu anları paylaşarak duygularını şu sözlerle ifade etti:

Bugün balon uçurma günüm. Niye biliyor musunuz? Ben daha önce hiç balon uçurmamıştım. Kemoterapim bittikten sonra balon uçurmak gerekiyormuş. İnşallah bu balonlar gökyüzüne yükselirken, benim de yaşadığım tüm bu zorluklar tamamen bitmiş olacak. Aslında bitti zaten.

ÇOK SAYIDA DESTEK MESAJI

Sanatçının bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, takipçilerinden çok sayıda destek mesajı geldi.

NE OLMUŞTU?

Semiramis Pekkan, 2025 yılının eylül ayında akciğer kanseri teşhisi aldığını açıklamıştı. Hastalığın, yaşadığı talihsiz bir düşüş sonrası gittiği hastanede yapılan kontroller sırasında ortaya çıktığı öğrenilmişti.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ ABLASI

Tedavi sürecinde yaşadıklarını zaman zaman paylaşan Pekkan, özellikle kemoterapinin hem fiziksel hem de duygusal açıdan zorlayıcı olduğunu ifade etmişti. Saç dökülmesinin kendisini derinden etkilediğini belirten sanatçı, bu süreçte en büyük desteği ablası Ajda Pekkan'dan gördüğünü dile getirmişti.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Ayrıca erken teşhisin önemine dikkat çeken Pekkan, düzenli kontrollerin hayat kurtarıcı olabileceğini vurgulamıştı. Aylar süren tedavinin ardından gelen bu gelişme, sanatçının sevenleri tarafından olumlu karşılandı.

