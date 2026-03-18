Semiramis Pekkan'ın balon uçurduğu anlar

"DAHA ÖNCE HİÇ BALON UÇURMAMIŞTIM"

Sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Pekkan, kemoterapi sonrası balon uçurduğu anları paylaşarak duygularını şu sözlerle ifade etti:

Bugün balon uçurma günüm. Niye biliyor musunuz? Ben daha önce hiç balon uçurmamıştım. Kemoterapim bittikten sonra balon uçurmak gerekiyormuş. İnşallah bu balonlar gökyüzüne yükselirken, benim de yaşadığım tüm bu zorluklar tamamen bitmiş olacak. Aslında bitti zaten.

