Ünlü sanatçı Tanyeli, 2,5 yıl mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle 17 Mart 2025 tarihinde 54 yaşında aramızdan ayrıldı. Sanatçının vefatının üzerinden tam bir yıl geçti. Tanyeli'nin büyük oğlu Taylan, annesinin birinci ölüm yıldönümünde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerini duygulandırdı.
Annesine olan derin özlemini dile getiren Taylan,"365 gün sonra... Yalnız geçen her gün gülüşünü özlüyorum" notunu düşerek acısını paylaştı.
PANKREAS KANSERİYLE 2,5 YILLIK MÜCADELE
Tanyeli, hastalığı boyunca sergilediği güçlü duruş ve pozitif enerjisiyle hafızalara kazınmıştı. Tedavi sürecinde ailesinin ve sevenlerinin büyük desteğini alan sanatçı, tüm çabalara rağmen geçtiğimiz yılın Mart ayında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yummuştu.
"GÜLÜŞÜNÜ ÖZLÜYORUM"
Annesiyle çekilmiş eski bir karesini yayınlayan Taylan'ın paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada binlerce yorum ve taziye mesajı aldı. Tanyeli'nin eşi ve çocukları, sanatçının anısını her fırsatta yaşatmaya devam ediyor.
TANYELİ'NİN MİRASI VE BİTMEYEN ÖZLEM
Tanyeli, sadece dansıyla değil, hastalık sürecindeki metanetiyle de toplumda derin bir iz bıraktı. Oğlu Taylan'ın paylaşımı, kaybın üzerinden zaman geçse de anne acısının ve özleminin ne kadar taze kaldığını bir kez daha hatırlattı.
