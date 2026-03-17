Aydın Erdem'in 50 milyonluk davasında Dolunay Soysert’ten hamle: Mahkemeden 1 aylık koruma kararı

Aydın Erdem hakkında, eşi Beyhan Tunçyürek Erdem tarafından boşanma davası açıldı. Mahkemeye sunulan dilekçede, Erdem’in evlilik süreci devam ederken Dolunay Soysert ile birlikte olduğu ve bu durumun evlilik yükümlülüklerine aykırı olduğu öne sürüldü. Dolunay Soysert hakkında ortaya atılan iddiaların ardından hukuki adım attı. Mahkeme, Beyhan Tunçyürek Erdem için 1 aylık uzak durma kararı verdi.

Aydın Erdem'in 50 milyonluk davasında Dolunay Soysert’ten hamle: Mahkemeden 1 aylık koruma kararı
  • Oyuncu Dolunay Soysert, Beyhan Tunçyürek Erdem'in iddialarına karşı mahkemeye başvurdu.
  • Mahkeme, Beyhan Tunçyürek Erdem'in 1 ay süreyle Soysert'e yönelik iletişim kurmasını yasakladı ve karara uyulmaması halinde 3-10 gün zorlama hapsi öngördü.
  • Beyhan Tunçyürek Erdem, eşi Aydın Erdem'in kendisini Dolunay Soysert ile aldattığı iddiasıyla 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı.
  • Aydın Erdem iddiaları reddederek boşanma sürecinin uzun süredir devam ettiğini açıkladı.

Oyuncu Dolunay Soysert, son günlerde gündeme gelen iddiaların ardından sessizliğini hukuki yolla bozdu.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

KONDA Araştırma ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdem'in eşi Beyhan Tunçyürek Erdem tarafından ortaya atılan iddialar sonrası Soysert, kişilik haklarının zedelendiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

Aydın Erdem'in 50 milyonluk davasında Dolunay Soysert’ten hamle: Mahkemeden 1 aylık koruma kararı-3

3 GÜNDEN 10 GÜNE KADAR HAPİS

Mahkeme, yapılan başvuru üzerine Beyhan Tunçyürek Erdem hakkında dikkat çeken bir karar verdi. Buna göre Erdem'in 1 ay süreyle Dolunay Soysert'e yönelik herhangi bir söz ve davranışta bulunmaması, ayrıca iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi hükme bağlandı. Karara uyulmaması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanabileceği ifade edildi.

Aydın Erdem'in 50 milyonluk davasında Dolunay Soysert’ten hamle: Mahkemeden 1 aylık koruma kararı-4

İLK SOMUT GELİŞME

Söz konusu karar, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, olayın hukuki boyutunun öne çıktığı yorumları yapıldı. Böylece iddiaların ardından ilk somut gelişme de yaşanmış oldu.

Aydın Erdem

50 MİLYON TL'LİK BOŞANMA DAVASI

Öte yandan sürecin başlangıcında Beyhan Tunçyürek Erdem, 20 yıllık eşi Aydın Erdem'in kendisini Dolunay Soysert ile aldattığını öne sürerek 50 milyon TL'lik boşanma davası açmıştı. Dava dilekçesinde, Erdem'in evlilik birliği içerisinde sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği ve Soysert ile birlikte yaşadığı iddialarına yer verilmişti.

Aydın Erdem'in 50 milyonluk davasında Dolunay Soysert’ten hamle: Mahkemeden 1 aylık koruma kararı-6

DOSYADA YENİ AŞAMA

Aydın Erdem ise söz konusu iddiaları reddederek, boşanma sürecinin uzun süredir devam ettiğini ve üçüncü kişi iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı. Taraflar arasındaki hukuki süreç devam ederken, Soysert'in aldığı bu koruma kararı dosyada yeni bir aşamaya geçildiğini gösterdi.

Aydın Erdem'in 50 milyonluk davasında Dolunay Soysert’ten hamle: Mahkemeden 1 aylık koruma kararı-7

TARAFLARIN AÇIKLAMALARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Sürecin bundan sonraki aşamasında mahkemenin vereceği kararlar ve tarafların açıklamaları belirleyici olacak.

