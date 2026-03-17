Oyuncu Dolunay Soysert, son günlerde gündeme gelen iddiaların ardından sessizliğini hukuki yolla bozdu.
MAHKEMEYE BAŞVURDU
KONDA Araştırma ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdem'in eşi Beyhan Tunçyürek Erdem tarafından ortaya atılan iddialar sonrası Soysert, kişilik haklarının zedelendiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.
3 GÜNDEN 10 GÜNE KADAR HAPİS
Mahkeme, yapılan başvuru üzerine Beyhan Tunçyürek Erdem hakkında dikkat çeken bir karar verdi. Buna göre Erdem'in 1 ay süreyle Dolunay Soysert'e yönelik herhangi bir söz ve davranışta bulunmaması, ayrıca iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi hükme bağlandı. Karara uyulmaması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanabileceği ifade edildi.
İLK SOMUT GELİŞME
Söz konusu karar, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, olayın hukuki boyutunun öne çıktığı yorumları yapıldı. Böylece iddiaların ardından ilk somut gelişme de yaşanmış oldu.
50 MİLYON TL'LİK BOŞANMA DAVASI
Öte yandan sürecin başlangıcında Beyhan Tunçyürek Erdem, 20 yıllık eşi Aydın Erdem'in kendisini Dolunay Soysert ile aldattığını öne sürerek 50 milyon TL'lik boşanma davası açmıştı. Dava dilekçesinde, Erdem'in evlilik birliği içerisinde sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği ve Soysert ile birlikte yaşadığı iddialarına yer verilmişti.
DOSYADA YENİ AŞAMA
Aydın Erdem ise söz konusu iddiaları reddederek, boşanma sürecinin uzun süredir devam ettiğini ve üçüncü kişi iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı. Taraflar arasındaki hukuki süreç devam ederken, Soysert'in aldığı bu koruma kararı dosyada yeni bir aşamaya geçildiğini gösterdi.
TARAFLARIN AÇIKLAMALARI BELİRLEYİCİ OLACAK
Sürecin bundan sonraki aşamasında mahkemenin vereceği kararlar ve tarafların açıklamaları belirleyici olacak.