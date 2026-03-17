Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti, oğulları Aziz'le birlikte tatile çıktı.
HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ
Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, kısa sürede hayranlarının ilgisini topladı.
TATİLDEN SAMİMİ KARELER
Ailece geçirilen tatilden kareler paylaşan Atagül, hem doğayla iç içe anlarını hem de oğullarıyla geçirdiği zamanı takipçileriyle paylaştı. Özellikle minik Aziz'in bahçede oyun oynadığı görüntüler çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
"MERHABA GÜZELLİK"
Ünlü oyuncunun "Merhaba güzellik" notuyla paylaştığı bir karede sabah saatlerine ait doğal bir an yer aldı.
"GÖZÜMDEKİ KALBİ GÖREN VAR MI?"
Atagül'ün "Gözümdeki kalbi gören var mı?" notuyla yaptığı paylaşım ise takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.
SICAK AİLE TABLOSU
Çift, tatil boyunca yalnızca aile anlarını değil, bulundukları yerin manzarasını da paylaşmayı ihmal etmedi. Doğal ve samimi kareler, hayranları tarafından"sıcak aile tablosu"yorumlarıyla karşılandı.
İLK TANIŞMA
İkilinin tanışma süreci de zaman zaman yaptıkları açıklamalarla gündeme gelmişti. Kadir Doğulu, Atagül'ü ilk gördüğü anda etkilendiğini ifade ederken; Atagül ise eşinin çalışma disiplini ve insan ilişkilerinden etkilendiğini dile getirmişti.
HAYATLARINDA YENİ BİR DÖNEM
Çiftin ilişkisi zamanla ilerleyerek 2016 yılında evlilikle sonuçlanmıştı. Ünlü çift, oğulları Aziz'in doğumuyla birlikte aile hayatlarında yeni bir döneme adım attı.
GENİŞ İZLEYİCİ KİTLESİ
Birçok projede yer alan Atagül, Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı ve Gecenin Ucunda gibi yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.