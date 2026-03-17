Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve modacı Nihan Akkuş, 17 yıllık evliliklerinin ardından 2024 yılında yollarını ayırmıştı.
MEKANDAN ÇIKARKEN EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER
Çiftin 2007 yılında evlendiği ve 2009 yılında oğulları Ali Yiğit'in dünyaya geldiği biliniyor. Ancak geçen sürede, eski eşlerin yeniden bir araya geldiğine dair iddialar güçlendi; özellikle bir mekandan el ele çıkarken görüntülenmeleri barıştıkları iddialarını güçlendirdi.
"KRALIMIN ARKASINDAYIM"
Öte yandan Nihan Akkuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Okan Buruk'a desteğini gösterdi. Akkuş, paylaşımında,"Okan Buruk kral olacak, işinin beyni olarak! Dinozorlara geri dönmeye hiç gerek yok. Kaybedenlere dönmeye gerek yok. Kralımın arkasındayım! Hazır olun! Cesareti olan varsa! Kraliçe yüzleşmek için burada" ifadelerini kullandı.
MODA DÜNYASININ TANINAN İSMİ
Nihan Buruk, moda dünyasının tanınan isimlerinden biri. Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümünden mezun olan modacı, 1983 doğumlu ve 1.80 boyunda.
GÜZELLİK YARIŞMASINDA BRİNCİ OLDU
Üniversite yıllarında Türkiye güzellik yarışmasına katılan Akkuş, 2003 yılında Almanya'da Top Model of the World yarışmasında birinci olmuş, modellik ve sunuculuk deneyimlerinin yanı sıra Star TV'de yayınlanan Almanya Almanya dizisinde de rol almıştı.
HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE ETKİN
Günümüzde hem kadın hem erkek hazır giyim alanında moda sektöründe etkin bir iş kadını olarak bilinen Akkuş, çok iyi derecede Almanca da bilmektedir. Son paylaşımıyla ise hem sosyal medya hem de spor camiasında gündem yaratmış oldu.