Okan Buruk'la barıştıkları iddia edilen eski eşten destek: “Kralımın arkasındayım”

Okan Buruk ve eski eşi Nihan Akkuş cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Bir mekan çıkışında el ele görüntülenen çiftin yeniden bir araya geldiği iddia edildi. Öte yandan Nihan Akkuş’un Okan Buruk için yaptığı destek paylaşımı dikkat çekti. Akkuş, "Cesareti olan varsa kraliçe yüzleşmek için burada" sözlerini ifade etti.

Okan Buruk'la barıştıkları iddia edilen eski eşten destek: “Kralımın arkasındayım”
  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve modacı Nihan Akkuş, 2024'te biten 17 yıllık evliliklerinin ardından bir mekandan el ele çıkarken görüntülendi.
  • Nihan Akkuş, sosyal medya hesabından Okan Buruk'a destek mesajı paylaştı.
  • Çift, 2007 yılında evlenmiş ve 2009'da oğulları Ali Yiğit dünyaya gelmişti.
  • Nihan Akkuş, 2003 yılında Top Model of the World yarışmasında birinci olmuş bir modacı ve iş kadınıdır.
  • Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü mezunu olan Akkuş, hazır giyim sektöründe faaliyet göstermektedir.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve modacı Nihan Akkuş, 17 yıllık evliliklerinin ardından 2024 yılında yollarını ayırmıştı.

MEKANDAN ÇIKARKEN EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Çiftin 2007 yılında evlendiği ve 2009 yılında oğulları Ali Yiğit'in dünyaya geldiği biliniyor. Ancak geçen sürede, eski eşlerin yeniden bir araya geldiğine dair iddialar güçlendi; özellikle bir mekandan el ele çıkarken görüntülenmeleri barıştıkları iddialarını güçlendirdi.

Nihan Akkuş'un son paylaşımı

"KRALIMIN ARKASINDAYIM"

Öte yandan Nihan Akkuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Okan Buruk'a desteğini gösterdi. Akkuş, paylaşımında,"Okan Buruk kral olacak, işinin beyni olarak! Dinozorlara geri dönmeye hiç gerek yok. Kaybedenlere dönmeye gerek yok. Kralımın arkasındayım! Hazır olun! Cesareti olan varsa! Kraliçe yüzleşmek için burada" ifadelerini kullandı.

MODA DÜNYASININ TANINAN İSMİ

Nihan Buruk, moda dünyasının tanınan isimlerinden biri. Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümünden mezun olan modacı, 1983 doğumlu ve 1.80 boyunda.

Okan Buruk'la barıştıkları iddia edilen eski eşten destek: “Kralımın arkasındayım”-5

GÜZELLİK YARIŞMASINDA BRİNCİ OLDU

Üniversite yıllarında Türkiye güzellik yarışmasına katılan Akkuş, 2003 yılında Almanya'da Top Model of the World yarışmasında birinci olmuş, modellik ve sunuculuk deneyimlerinin yanı sıra Star TV'de yayınlanan Almanya Almanya dizisinde de rol almıştı.

Okan Buruk'la barıştıkları iddia edilen eski eşten destek: “Kralımın arkasındayım”-6

HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE ETKİN

Günümüzde hem kadın hem erkek hazır giyim alanında moda sektöründe etkin bir iş kadını olarak bilinen Akkuş, çok iyi derecede Almanca da bilmektedir. Son paylaşımıyla ise hem sosyal medya hem de spor camiasında gündem yaratmış oldu.

