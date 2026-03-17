2006-2007 yıllarına damga vuran Acemi Cadı dizisinde Ayşegül'ün baş düşmanı ve Selim'in platonik aşığı Tuğçe karakterine hayat veren Billur Yazgan, yıllar sonra ortaya çıkan son haliyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Ekranlardan elini eteğini çektikten sonra gözlerden uzak bir yaşam süren Yazgan'ın son paylaşımları, magazin sayfalarında "yok artık" dedirten bir değişim olarak nitelendirildi. Takipçileri, sevilen oyuncunun yıllar içindeki dönüşümünü yorum yağmuruna tuttu.
SOSYAL MEDYA BU DEĞİŞİMİ KONUŞUYOR
Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Billur Yazgan'ın paylaşımları, nostalji rüzgarları estirirken aynı zamanda büyük bir şaşkınlık yarattı. Takipçileri, oyuncunun "Tuğçe" karakterinden çok farklı bir görünüme kavuştuğunu belirterek ikiye bölündü. Kimi Yazgan'ın doğal halini özlediğini söylerken, kimi yeni imajına tam not verdi.
TAKİPÇİ YORUMLARI: "AYNI KİŞİ OLMASI İMKANSIZ"
Billur Yazgan'ın son haline gelen dikkat çekici sosyal medya yorumları şu şekilde:
"Aynı kişi olması imkansız"
"Daha da güzelleşmiş"
"Doğal hali çok daha güzeldi, tam esmer tatlısıydı"
"Kendine hiç benzemiyor"
"Çok değişmemiş mi sanki Tuğçe değil başka biri"
"Hiç hoşuma gitmezdi o zaman. Şimdi çok güzel olmuş."
GENÇLİK DİZİLERİNDEKİ OYUNCULARIN DEĞİŞİMLERİ
Çocukluk ve gençlik dizilerindeki karakterlerin yıllar sonraki değişimleri, dijital dünyada her zaman en yüksek etkileşimi alan konuların başında geliyor. Billur Yazgan'ın paylaşımlarında da gördüğümüz üzere; izleyici, zihnindeki "Tuğçe" imajını korumak istese de oyuncunun son hali yeni bir "ikon" yaratmış durumda. Sosyal medyadaki kutuplaşmış yorumlar, aslında oyuncunun hala ne kadar çok hatırlandığının bir kanıtı.
HAFIZALARDAKİ TUĞÇE GİTTİ, YENİ İKON GELDİ
MERAK EDİLENLER
Billur Yazgan kaç yaşında?
1985 doğumlu olan oyuncu, şu an 41 yaşındadır.
Acemi Cadı dizisi kaç yılında yayınlandı?
Dizi, 2006 ve 2007 yılları arasında izleyiciyle buluşmuştur.