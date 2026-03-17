Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Emrah, bu kez sanat hayatından çok servetiyle gündeme geldi.
KAZANCINI GAYRİMENKULE YATIRIYOR
"Küçük Emrah" lakabıyla tanınan sanatçının, yıllar içinde elde ettiği kazançları büyük ölçüde gayrimenkule yönlendirdiği konuşuluyor.
300'ÜN ÜZERİNDE DAİRESİ OLDUĞU İDDİASI
İddialara göre Emrah'ın İstanbul ve Bodrum başta olmak üzere farklı bölgelerde 300'ün üzerinde daireye sahip olduğu öne sürülüyor. Bu mülklerden elde edilen kira gelirinin ise aylık yaklaşık 10 milyon TL seviyesine ulaştığı iddialar arasında yer alıyor. Söz konusu bilgiler resmi olarak doğrulanmazken, kulislerde sıkça dile getiriliyor.
YATIRIMLARI KONUTLARLA SINIRLI DEĞİL
Sanatçının yatırımları yalnızca konutla sınırlı değil. İstanbul'da bir spor kompleksini yaklaşık 3 milyon dolara satın aldığı, aynı proje içinde 12 dükkan ve bir dubleks daireye de sahip olduğu belirtiliyor. Bodrum'daki yatırımlarının ise milyonlarca lira değerinde olduğu ifade ediliyor.
UZUN VADELİ YATIRIM
Daha önce yurt dışına da yatırım yaptığı konuşulan Emrah'ın, Dubai'den yaklaşık 3,5 milyon dolar değerinde bir ev aldığı da iddialar arasında. Sanatçının müzik ve dizi projelerinden elde ettiği gelirleri uzun vadeli yatırımlara yönlendirdiği değerlendiriliyor.
AYLIK GELİRİ 400 BİN TL
Öte yandan, 2022 yılında görülen bir dava kapsamında mahkemeye sunulan gelir beyanında aylık gelirinin 400 bin TL civarında olduğu açıklanmıştı. Bu rakam ile gündeme gelen yüksek kira geliri iddiaları arasındaki fark dikkat çekti.