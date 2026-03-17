"Küçük Emrah"ın büyük serveti gündemde: Kazancını gayrimenkule yatırıyor

Emrah’ın yıllar içinde oluşturduğu mal varlığı yeniden konuşulmaya başladı. İstanbul ve Bodrum’da yüzlerce gayrimenkule sahip olduğu iddia edildi. Kira gelirine ilişkin öne sürülen rakamlar ise dikkat çekti.

  • Arabesk müziğin ünlü ismi Emrah'ın İstanbul ve Bodrum'da 300'ün üzerinde dairesi olduğu ve bunlardan aylık 10 milyon TL kira geliri elde ettiği iddia ediliyor
  • Sanatçının İstanbul'da 3 milyon dolara bir spor kompleksi ile 12 dükkan ve dubleks daire satın aldığı belirtiliyor
  • Emrah'ın Dubai'de 3,5 milyon dolar değerinde bir ev satın aldığı öne sürülüyor
  • 2022 yılında mahkemeye sunulan gelir beyanında aylık gelirinin 400 bin TL olduğu açıklanmıştı

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Emrah, bu kez sanat hayatından çok servetiyle gündeme geldi.

KAZANCINI GAYRİMENKULE YATIRIYOR

"Küçük Emrah" lakabıyla tanınan sanatçının, yıllar içinde elde ettiği kazançları büyük ölçüde gayrimenkule yönlendirdiği konuşuluyor.

300'ÜN ÜZERİNDE DAİRESİ OLDUĞU İDDİASI

İddialara göre Emrah'ın İstanbul ve Bodrum başta olmak üzere farklı bölgelerde 300'ün üzerinde daireye sahip olduğu öne sürülüyor. Bu mülklerden elde edilen kira gelirinin ise aylık yaklaşık 10 milyon TL seviyesine ulaştığı iddialar arasında yer alıyor. Söz konusu bilgiler resmi olarak doğrulanmazken, kulislerde sıkça dile getiriliyor.

YATIRIMLARI KONUTLARLA SINIRLI DEĞİL

Sanatçının yatırımları yalnızca konutla sınırlı değil. İstanbul'da bir spor kompleksini yaklaşık 3 milyon dolara satın aldığı, aynı proje içinde 12 dükkan ve bir dubleks daireye de sahip olduğu belirtiliyor. Bodrum'daki yatırımlarının ise milyonlarca lira değerinde olduğu ifade ediliyor.

UZUN VADELİ YATIRIM

Daha önce yurt dışına da yatırım yaptığı konuşulan Emrah'ın, Dubai'den yaklaşık 3,5 milyon dolar değerinde bir ev aldığı da iddialar arasında. Sanatçının müzik ve dizi projelerinden elde ettiği gelirleri uzun vadeli yatırımlara yönlendirdiği değerlendiriliyor.

AYLIK GELİRİ 400 BİN TL

Öte yandan, 2022 yılında görülen bir dava kapsamında mahkemeye sunulan gelir beyanında aylık gelirinin 400 bin TL civarında olduğu açıklanmıştı. Bu rakam ile gündeme gelen yüksek kira geliri iddiaları arasındaki fark dikkat çekti.

