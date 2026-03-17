CANLI YAYIN
Geri

Yeşilçam'ın Altın Çocuk’u Göksel Arsoy 90 yaşında!

Türk sinemasının "Altın Çocuk" lakaplı efsane jönü Göksel Arsoy, 90. yaş gününü ailesiyle birlikte kutladı. Usta sanatçının doğum günü pastasını üflerken çekilen kare, kısa sürede sosyal medyada nostalji rüzgarları estirdi.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Göksel Arsoy 90. yaşını ailesiyle birlikte kutladı.
  • Gökhan Arsoy, babasının doğum gününü sosyal medyadan paylaşarak 'İyi ki doğdun can babamız, nice 90'lara' notunu düştü.
  • Göksel Arsoy'un doğum günü fotoğrafları sosyal medyada binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Yeşilçam tarihine damga vuran, centilmenliği ve yakışıklılığıyla bir dönemin ikonu haline gelen Göksel Arsoy, yeni yaşını sade ama sevgi dolu bir organizasyonla kutladı. 90 yaşına giren oyuncu, ailesiyle bir araya geldiği bu özel günde duygusal anlar yaşadı.

Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv

Pastasının mumlarını sevdikleriyle birlikte üfleyen Arsoy'un son hali de dikkat çekti.

AİLE BOYU KUTLAMA

Usta sanatçının bu anlamlı gününde ailesi yanındaydı. Kutlamada Soley Arsoy, Aşkım Arsoy, Gökhan Arsoy, Taylan Kümeli ve Emir Sağıroğlu hazır bulundu. Aile üyeleriyle birlikte objektiflere poz veren Göksel Arsoy'un mutluluğu gözlerinden okundu. Sosyal medyada hızla yayılan kare, sinemaseverler tarafından binlerce beğeni ve tebrik mesajıyla karşılandı.

Fotoğraf: Sosyal medya

"İYİ Kİ DOĞDUN CAN BABAMIZ"

Kutlamanın en özel karelerini oğlu Gökhan Arsoy paylaştı. Babasına olan sevgisini sosyal medya üzerinden dile getiren Gökhan Arsoy, paylaşımlarına şu notu düştü:

"İyi ki doğdun can babamız, nice 90'lara..."

Bu notla birlikte paylaşılan kareler, hem usta oyuncunun hayranlarını duygulandırdı hem de Türk sinemasının altın çağlarına dair güzel bir anı tazeledi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler