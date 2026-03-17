Yeşilçam tarihine damga vuran, centilmenliği ve yakışıklılığıyla bir dönemin ikonu haline gelen Göksel Arsoy, yeni yaşını sade ama sevgi dolu bir organizasyonla kutladı. 90 yaşına giren oyuncu, ailesiyle bir araya geldiği bu özel günde duygusal anlar yaşadı.
Pastasının mumlarını sevdikleriyle birlikte üfleyen Arsoy'un son hali de dikkat çekti.
AİLE BOYU KUTLAMA
Usta sanatçının bu anlamlı gününde ailesi yanındaydı. Kutlamada Soley Arsoy, Aşkım Arsoy, Gökhan Arsoy, Taylan Kümeli ve Emir Sağıroğlu hazır bulundu. Aile üyeleriyle birlikte objektiflere poz veren Göksel Arsoy'un mutluluğu gözlerinden okundu. Sosyal medyada hızla yayılan kare, sinemaseverler tarafından binlerce beğeni ve tebrik mesajıyla karşılandı.
"İYİ Kİ DOĞDUN CAN BABAMIZ"
Kutlamanın en özel karelerini oğlu Gökhan Arsoy paylaştı. Babasına olan sevgisini sosyal medya üzerinden dile getiren Gökhan Arsoy, paylaşımlarına şu notu düştü:
"İyi ki doğdun can babamız, nice 90'lara..."
Bu notla birlikte paylaşılan kareler, hem usta oyuncunun hayranlarını duygulandırdı hem de Türk sinemasının altın çağlarına dair güzel bir anı tazeledi.