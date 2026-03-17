Katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni ve moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan, 13 Mart 2026'da İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulundu.
ÖZCAN VE PALANCI TUTUKLANDI
Olayın ardından hem ölümün şekline ilişkin detaylar hem de sosyal medyada paylaşılan iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Eraslan'ın ölümünün ardından gazeteci Bilal Özcan ile yakın arkadaşı Semih Palancı, olayın intihar değil cinayet olduğu yönünde paylaşımlar yaptı.
Bu iddiaların ardından savcılık harekete geçti ve iki isim gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özcan ve Palancı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklandı.
HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ
Bilal Özcan'ın avukatı Hasan Tahsin Akyüz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
13 Mart 2026 tarihinde, Ayşegül Eraslan'ın vefatıyla ilgili sosyal medya platformlarında yer alan ve müvekkilim Bilal Özcan tarafından da paylaşılan birtakım iddialara ilişkin kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. Müvekkilim 50 yıllık mesleki tecrübesine dayanarak merhumenin yakın çevresinden gelen ve kamuoyuna yansıyan beyanları 'gazetecilik refleksi' ile doğruluğuna inanarak paylaşmıştır. Müvekkilim sorgusunda, Türk milleti adına karar veren mahkeme huzurunda herkesten özür dilediğini ifade etmiş, bu özrün kamuoyunca bilinmesini talep etmiştir.
"SON DERECE KAYGI VERİCİ BİR GELİŞME"
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de tutuklamaya ilişkin "TGC üyesi, magazin habercisi Bilal Özcan'ın Ayşegül Eraslan'ın ölümüne ilişkin yaptığı değerlendirmeler nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'dan tutuklanması basın ve ifade özgürlüğü açısından son derece kaygı verici bir gelişmedir. Bugün yaşananlar, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin söz konusu düzenleme hazırlanırken yaptığı uyarıların ne kadar haklı ve yerinde olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur"açıklamasını yaptı.
NE OLMUŞTU?
Olay, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Ayşegül Eraslan'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Eve giren ekipler, Eraslan'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç fenomenin hayatını kaybettiği belirlendi.
"BEN ÇOK İYİ BİR İNSANDIM"
Eraslan'ın ölümünden kısa süre önce sosyal medya hesabından"Paylaşamadığım şeyler olacaktır sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı." notunu paylaştı.
"ÇOK ŞİDDETLE BÜYÜDÜM ÇOK"
Evde bulunan defterde ise şu ifadelerin yer aldığı belirtildi:
Ben hassasım ya da hayat gerçekten kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Hayatta insanlara hep değer verdim. Babamdan da özür dilerim. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisi gördüm, çok şiddetle büyüdüm çok."
"CİNAYETE KURBAN GİTTİ"
Bu notlar olayın intihar olabileceği yönünde değerlendirilirken, Semih Palancı farklı iddialar ortaya attı. Palancı, "Değerli arkadaşım Ayşegül Eraslan evinde ölü olarak bulundu. Gece attığı story'i ve kendisine ait olmadığını düşündüğümüz el yazısını şüpheli bulduk. Otopsi raporunu bekledik. Bilekleri kesilerek, boynu sıkılıp asılmış pozisyon verilerek intihar gibi gösterildi, cinayete kurban gitti."şeklinde ifade etti.
"GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK"
Palancı ayrıca şu ifadeleri de paylaştı:
Şunu açıkça ifade etmek istiyoruz. Ayşegül intihar etmemiştir. Bir kadın cinayetinin kurbanı olmuştur. Bu olayın üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz. Gerçekler ortaya çıkacak.