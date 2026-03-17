Eraslan'ın ölümünden önce sosyal medyada veda notu niteliğinde paylaşımlar yaptığı ve evinde bir veda mektubu bıraktığı belirlendi.

Gazeteci Bilal Özcan ve Semih Palancı, olayın cinayet olduğu iddiasıyla paylaşımlar yaparak 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı.

Katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni ve moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan, 13 Mart 2026'da İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulundu.

ÖZCAN VE PALANCI TUTUKLANDI

Olayın ardından hem ölümün şekline ilişkin detaylar hem de sosyal medyada paylaşılan iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Eraslan'ın ölümünün ardından gazeteci Bilal Özcan ile yakın arkadaşı Semih Palancı, olayın intihar değil cinayet olduğu yönünde paylaşımlar yaptı.

Bu iddiaların ardından savcılık harekete geçti ve iki isim gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özcan ve Palancı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklandı.