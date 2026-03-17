İki çocuk annesi olan ve yıllardır hem podyumda hem de televizyon ekranlarında istikrarını koruyan Çağla Şıkel, konuk olduğu programda tüketim çılgınlığına dair çarpıcı bir çıkış yaptı. 47 yaşındaki model, dışarıdan pırıltılı görünen hayatının ardındaki yoğun emeğe vurgu yaparken, kazandığı paranın kıymetini bildiğini sert bir dille ifade etti. Şıkel'in bir hevesle alınan lüks eşyaların kısa sürede sıradanlaştığına dair tespiti, sosyal medyada takdir topladı.
"4 GÜN SONRA HERHANGİ BİR ÇANTA OLUYOR"
Lüks çantaların sadece birkaç günlük bir heyecan yarattığını söyleyen Çağla Şıkel, harcama alışkanlıklarını şu sözlerle eleştirdi:
"Köpek gibi çalışıyorum. Çantayı alıyorum, takıyorum; kızlara gösteriyorum, 'AA çok güzel çanta aldım' diyorum. 4 gün sonra herhangi bir çanta oluyor. Gerçekten köpek gibi çalışıyorum. O çanta, benim alnımdan döktüğüm teri hak etmiyor."
Ünlü mankenin bu sözleri, lüks tüketimin geçici doğasına ve emeğin kutsallığına yaptığı vurguyla kısa sürede viral oldu. Şıkel, pahalı bir aksesuara ödenen bedelin, harcanan mesaiyle ölçüldüğünde mantıksız kaldığını savundu.
