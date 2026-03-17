Berk Oktay’dan boşanma iddialarına yanıt: Haksızlık yapıldı

Ünlü oyuncu Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile hakkında aylardır süregelen boşanma ve ihanet dedikodularına katıldığı programda son noktayı koydu. Oktay, "Bana çok haksızlık yapıldı" diyerek sitemini dile getirdi.

  • Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile ayrılık iddialarını reddederek evliliğinde sorun olmadığını açıkladı.
  • Çift, 2024 yılında kızları Mira Milena'nın dünyaya gelmesiyle ebeveyn oldu.
  • Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları kriz iddialarına neden olmuştu.
  • Oktay, rol arkadaşı Gülsüm Ali ile yakınlaştığı iddialarının asılsız olduğunu belirterek yasal süreç başlatacaklarını duyurmuştu..
  • Berk Oktay, hakkındaki iddialara fevri tepki vermek yerine sessiz kalıp gözlemlemeyi tercih ettiğini söyledi.

Magazin dünyasında uzun süredir konuşulan "ayrılık" rüzgarları, Berk Oktay'ın samimi açıklamalarıyla yerini yeniden huzura bıraktı. 2024 yılında kızları Mira Milena'yı kucaklarına alarak ebeveynlik heyecanı yaşayan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, özellikle sosyal medya üzerinden birbirlerini takibi bırakmalarıyla kriz iddialarının merkezine oturmuştu. Bir televizyon programına konuk olan Berk Oktay, sessizliğini bozarak hem sitemini hem de eşine olan bağlılığını ilk ağızdan paylaştı.

Berk Oktay, hakkındaki iddiaların dozunun kaçtığını şu sözlerle ifade etti:

"Bana çok haksızlık yapıldı. Çok sinirlendiğim, çok kızdığım şeyler oldu. İnsan haksızlığa uğrayınca çıkıp bağıra bağıra 'Bu böyle değil kardeşim' demek istiyor. Ama duruyorum; çünkü fevriliğin bana negatif döneceğini biliyorum."

Oktay, kriz anlarında stratejisinin önce sessiz kalıp gözlemlemek, ardından tek hamleyle konuyu kapatmak olduğunu vurguladı:

"Başta sessiz kalırım ve ne olup bittiğini gözlemlerim. Daha sonra tek hamleyle mevzuyu bitiririm. Bir kere açıklarım, her şeye cevap vermem."

Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy için ise "Hayattaki en büyük şansım" ifadesini kullanarak evliliğinde bir sorun olmadığının altını çizdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ: İHANET İDDİALARI VE SOSYAL MEDYA KRİZİ

Krizin fitilini ateşleyen olay, Berk Oktay'ın rol arkadaşı Gülsüm Ali ile yakınlaştığı ve bu durumun evde büyük bir tartışmaya yol açtığı iddiası olmuştu. Sosyal medyada karşılıklı takipten çıkılması bu iddiaları güçlendirse de, çift kısa süre sonra yeniden takipleşmeye başlamıştı. Oktay, o dönemde "Şükür sebebim ailem" notuyla paylaştığı fotoğrafla iddialara dolaylı yanıt vermiş, asılsız haberler için yasal süreç başlatacaklarını duyurmuştu.

MERAK EDİLENLER

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy boşanıyor mu?

Hayır, Berk Oktay yaptığı son açıklamada boşanma iddialarını reddetmiş ve eşine olan sevgisini dile getirmiştir.

Berk Oktay'ın kızı Mira Milena ne zaman doğdu?

Çiftin kızları Mira Milena, 2024 yılında dünyaya gelmiştir.

