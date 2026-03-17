Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile ayrılık iddialarını reddederek evliliğinde sorun olmadığını açıkladı.

Çift, 2024 yılında kızları Mira Milena'nın dünyaya gelmesiyle ebeveyn oldu.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları kriz iddialarına neden olmuştu.

Oktay, rol arkadaşı Gülsüm Ali ile yakınlaştığı iddialarının asılsız olduğunu belirterek yasal süreç başlatacaklarını duyurmuştu..

Berk Oktay, hakkındaki iddialara fevri tepki vermek yerine sessiz kalıp gözlemlemeyi tercih ettiğini söyledi.

Magazin dünyasında uzun süredir konuşulan "ayrılık" rüzgarları, Berk Oktay'ın samimi açıklamalarıyla yerini yeniden huzura bıraktı. 2024 yılında kızları Mira Milena'yı kucaklarına alarak ebeveynlik heyecanı yaşayan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, özellikle sosyal medya üzerinden birbirlerini takibi bırakmalarıyla kriz iddialarının merkezine oturmuştu. Bir televizyon programına konuk olan Berk Oktay, sessizliğini bozarak hem sitemini hem de eşine olan bağlılığını ilk ağızdan paylaştı.

Fotoğraflar: Sosyal medya Berk Oktay, hakkındaki iddiaların dozunun kaçtığını şu sözlerle ifade etti: "Bana çok haksızlık yapıldı. Çok sinirlendiğim, çok kızdığım şeyler oldu. İnsan haksızlığa uğrayınca çıkıp bağıra bağıra 'Bu böyle değil kardeşim' demek istiyor. Ama duruyorum; çünkü fevriliğin bana negatif döneceğini biliyorum."