Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Perihan Savaş, katıldığı bir programda yıllar önce kaybettiği eşi Yılmaz Zafer hakkında yaptığı açıklamalarla duygusal anlar yaşattı.
BÜYÜK AŞK YAŞADILAR
Perihan Savaş ve Yılmaz Zafer, 1987 yılında büyük bir aşk yaşayarak evlenmişti. Çiftin bu evlilikten bir de oğulları dünyaya gelmişti. Ancak mutlulukları uzun sürmedi. Yılmaz Zafer'in 1994 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası sağlık sorunları başladı ve ünlü oyuncu 9 Kasım 1995'te hayatını kaybetti.
"HER GÜN MEZARLIĞIN BAŞINA GİDİP OTURUYORDUM"
Aradan yaklaşık 30 yıl geçmesine rağmen eşinin acısını ilk günkü gibi yaşadığını söyleyen Perihan Savaş, o dönemde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
3 ay çok zor bir dönemden geçtim. Her gün mezarlığın başına gidip oturuyordum, gece hava kararana kadar oradaydım. Belki orada oturmam, konuşmam ve kavga etmem benim deşarj olmamı sağladı.
"BENİM ÇALIŞMAM LAZIM ÇOCUKLARIM VAR"
Yaşadığı acıyla başa çıkmaya çalıştığını belirten Savaş, bir süre sonra çocukları için güçlü olması gerektiğini fark ettiğini söyledi. "3 ay sonra 'Benim çalışmam lazım, çocuklarım var' dedim"diyen usta oyuncu, bu süreçte profesyonel destek de aldığını ifade etti.
"ÇOK İSYANLARIM OLDU"
Savaş, yaşadığı duygusal patlamaları da şu sözlerle dile getirdi:
Çok isyanlarım oldu. Gece sokağa çıkıp deniz kenarlarında ya da boş yerlerde avazım çıktığı kadar bağırdım, ağladım ve dövündüm.
SEVENLERİ DESTEK MESAJLARI GÖNDERDİ
Perihan Savaş'ın içten açıklamaları, sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken birçok kişi usta oyuncuya destek mesajları gönderdi.