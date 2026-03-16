CANLI YAYIN
Geri

Lisa Snowdon'ın menopoz sonrası 19 kilo verdiren canlanma reçetesi

Ünlü model Lisa Snowdon, 16 Mart 2026 tarihinde sosyal medya hesabondan yaptığı açıklamada, menopoz sürecinde aldığı 19 kiloyu nasıl verdiğini, kronik yorgunluk ve beyin bulanıklığından kurtulmasını sağlayan 12 saatlik oruç sistemini detaylarıyla paylaştı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Lisa Snowdon, perimenopoz döneminde yaşadığı fiziksel ve ruhsal çöküşü durduran protein odaklı beslenme ve "soğuk duş" terapisini içeren yeni yaşam tarzını kamuoyuna duyurdu.

SNOWDON'IN "YENİDEN DOĞUŞ" REJİMİNİN TEMELLERİ

Lisa Snowdon, menopozun yarattığı inflamasyonu ve stresi yönetmek için şu somut adımları uyguluyor:

  • 12 Saatlik Metabolik Ara: Akşam 18:00'den sabah 06:00'ya kadar süren oruç ile vücudunu kalori açığına sokarak yağ yakımını tetikliyor.

  • Kas Koruyucu Protein Takviyesi: Yaşla birlikte azalan kas kütlesini korumak için her öğününe yumurta, beyaz et veya baklagil ekliyor.

  • Enflamasyon Karşıtı Soğuk Terapi: Güne buz gibi suyla duş alarak başlıyor; bu yöntemle kortizol seviyesini düzenleyip anksiyeteyi azaltıyor.

  • Bağırsak-Beyin Aksı Desteği: Beyin bulanıklığını (brain fog) gidermek adına probiyotik takviyeleriyle bağırsak mikrobiyomunu güçlendiriyor.

KİŞİSEL TAKİP VE BAKIM PARAMETRELERİ

Snowdon, kilo takibi yerine vücudun biyolojik verilerine odaklandığı şu tabloyu referans alıyor:

Takip Edilen VeriKullanılan Yöntem / AraçBeklenen Fayda
Hücresel Yenilenme12 Saatlik Aralıklı OruçYağ yakımı ve derin uyku
Vücut KompozisyonuAkıllı Tartı (Kas/Yağ Analizi)İç organ yağlanmasının kontrolü
Kolajen DesteğiToz Kolajen + LED MaskeCilt elastikiyeti ve saç kalınlaşması
Zihinsel OdakInsight Timer MeditasyonKaygı yönetimi ve serotonin artışı
MERAK EDİLENLER

Menopozda neden aniden kilo alınır?

Hormonal değişimler östrojenin azalmasına, bu da metabolizmanın yavaşlamasına ve özellikle karın bölgesinde yağ depolanmasına neden olur.

Beyin bulanıklığı ve kaygı diyetle geçer mi?

Bağırsak sağlığı ile beyin fonksiyonları doğrudan bağlantılıdır. İşlenmiş gıdaları kesmek ve probiyotik kullanımı zihinsel berraklığı artırabilir.

Lisa Snowdon'ın önerdiği "SAD lambası" ne işe yarar?

Doğal gün ışığını taklit eden bu lambalar, özellikle kış aylarında melatonin ve serotonin dengesini kurarak sabah yorgunluğunu önler.

"Beyin Bulanıklığı" (Brain Fog) için hangi takviyeler önerilir?

Snowdon'ın rutininde yer alan probiyotikler (bağırsak-beyin aksı için) ve kolajen desteği önemlidir. Ayrıca Omega-3 ve magnezyum takviyelerinin de zihinsel netlik ve uyku kalitesi üzerinde olumlu etkileri olduğu uzmanlarca belirtilmektedir.

Günde 12.000 adım atmak şart mı?

Kilo kaybı ve kardiyovasküler sağlık için hareket esastır. Ancak Snowdon'ın vurguladığı gibi, sadece yürüyüş yetmez; kemik yoğunluğunu korumak için haftada en az 2-3 gün ağırlık veya direnç antrenmanı yapılması önerilir.

📋 SNOWDON USULÜ: MENOPOZDA "CANLANMA" İÇİN 3 ALTIN KURAL

  • Mutfakta "Işık Kontrolü": Sadece ne yediğiniz değil, ne zaman yediğiniz de önemli. Saat 18:00'den sonra mutfağı kapatmak, büyüme hormonunun (yağ yakıcı hormon) zirve yapmasını sağlar.

  • Kas, Kemikten Değerlidir: Menopozda kemik erimesi riskine karşı sadece yürüyüş yetmez. Haftada en az 2 gün direnç bandı veya hafif ağırlıklarla çalışmak, Snowdon'ın "şekilli kollar" sırrıdır.

  • Bağırsak-Beyin Hattını Onarın: Beyin bulanıklığını geçirmek için fermente gıdalar (turşu, kefir) veya kaliteli bir probiyotik takviyesi ile "ikinci beyninizi" besleyin.

TEKNOLOJİ VE BAKIM KÖŞESİ: SNOWDON'IN ÇANTASINDAKİLER

Ürün / YöntemNe İşe Yarar?Editör Notu
Oura RingUyku ve biyometrik veri takibiMenopozda bozulan uyku düzenini optimize etmek için eşsizdir.
SAD LambasıGün ışığı simülasyonuSabahları düşük enerji ve mevsimsel depresyonla savaşır.
LED MaskeKırmızı ışık terapisiHücresel düzeyde kolajen üretimini tetikler, ince çizgileri açar.
Insight TimerRehberli MeditasyonKortizol (stres hormonu) seviyesini düşürerek göbek yağlanmasını önler.
"TARAMA YAŞI 40'A İNMELİ"

Snowdon sadece kendi sağlığıyla ilgilenmiyor; ailesindeki 5 kadının meme kanseri geçmişi nedeniyle hayati bir imza kampanyasına liderlik ediyor. Mevcut protokollerin (50 yaş) günümüz gerçekleriyle uyuşmadığını belirten Snowdon, erken teşhisin daha hafif tedavi ve yüksek hayatta kalma oranı anlamına geldiğini hatırlatıyor.

Fotoğraflar Snowdon'un Sosyal Medya Hesabından Ve Takvim Fotoğraf Arşivi'nden Alınmıştır.

