KİŞİSEL TAKİP VE BAKIM PARAMETRELERİ
Snowdon, kilo takibi yerine vücudun biyolojik verilerine odaklandığı şu tabloyu referans alıyor:
|Takip Edilen Veri
|Kullanılan Yöntem / Araç
|Beklenen Fayda
|Hücresel Yenilenme
|12 Saatlik Aralıklı Oruç
|Yağ yakımı ve derin uyku
|Vücut Kompozisyonu
|Akıllı Tartı (Kas/Yağ Analizi)
|İç organ yağlanmasının kontrolü
|Kolajen Desteği
|Toz Kolajen + LED Maske
|Cilt elastikiyeti ve saç kalınlaşması
|Zihinsel Odak
|Insight Timer Meditasyon
|Kaygı yönetimi ve serotonin artışı