Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, yıllar sonra anlattıkları bir anıyla yeniden gündeme geldi.
NİŞAN GECESİNDEN BİR ANI
2008 yılında evlenen ve mutlu evlilikleriyle sık sık örnek gösterilen çift, nişan gecelerinde yaşadıkları komik olayı paylaştı.
İLİŞKİLERİNİN EN KOMİK OLAYLARI
2009 yılında kızları Su'yu kucaklarına alan çift, kendilerine yöneltilen"İlişkinizin en komik ama kimsenin bilmediği detayı nedir?" sorusuna dikkat çeken yanıtlar verdi. Kendi YouTube kanallarında konuşan Yağmur Atacan, nişan gecesinde yaşanan talihsiz ama bir o kadar da komik kazayı anlattı.
"YANLIŞLIKLA KAFA ATTIM"
Ünlü oyuncu Atacan, "Nişan gecesi Pınar'ı öpeyim derken ayağım kaydı; yanlışlıkla kafa attım, kafa üstü küvetin içine düştü" sözleriyle o anları anlattı.
"AĞZIMA İKİ POĞAÇA SOKTU"
Pınar Altuğ ise ilişkilerinin ilk dönemlerine dair başka bir anıyı paylaştı. Altuğ, "Bana kur yaparken ağzıma iki poğaça soktu"diyerek eşinin o dönemki jestini esprili bir dille anlattı.
SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ
Ünlü çiftin yıllar sonra anlattığı bu anılar sosyal medyada kısa sürede ilgi görürken, takipçileri de ikilinin samimi ve eğlenceli hikayelerine çok sayıda yorum yaptı.