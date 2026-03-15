Türk müziğinin usta isimlerinden Hüsnü Şenlendirici'nin kızı Naz Şenlendirici, son dönemde yaşadığı büyük değişimle magazin gündemine geldi.
GÜÇLÜ SESİYLE TANINIYOR
Babasıyla sahnede yaptığı düetler ve güçlü sesiyle tanınan genç isim, bu kez verdiği kilolarla konuşuluyor.
MİDE AMELİYATI GEÇİRDİ
Bir süredir fazla kilolarından kurtulmak isteyen Naz Şenlendirici'nin mide ameliyatı geçirdiği ve bu operasyonun ardından hızla kilo verdiği öğrenildi. Genç ismin son paylaşımlarında fit görünümü ve değişen yüz hatları dikkat çekti.
TAKİPÇİLERİ ŞAŞKINLIK GEÇİRDİ
Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri de değişim karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi. Kullanıcılar yorumlarda "Adeta başka biri olmuş","Müthiş bir değişim"ve "Her haliyle çok güzel" ifadelerini kullandı.
SESİYLE SİBEL CAN'A BENZETİLDİ
Müzikal yeteneğiyle de dikkat çeken Naz Şenlendirici, zaman zaman babası Hüsnü Şenlendirici ile sahneye çıkarak yaptığı düetlerle büyük beğeni toplamıştı. Daha önce sesi ve yorumuyla Sibel Can'a benzetilen genç isim, söylediği şarkılarla sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşmıştı.