TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde birlikte rol alan Burcu Cavrar ile Onur Dilber hakkında ortaya atılan aşk iddiaları magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.
Dizide "Hicran" karakterine hayat veren Burcu Cavrar ile "Gezep" karakterini canlandıran Onur Dilber'in yakınlığı bir süredir sosyal medyada konuşuluyordu. Ancak ortaya atılan söylentiler üzerine Cavrar'dan açıklama geldi.
İDDİALARI YALANLADI
Önceki akşam İstanbul Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülenen oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cavrar, partneriyle aralarında romantik bir ilişki olmadığını belirterek iddiaları yalanladı.
"İYİ BİR PARTNER ENERJİMİZ VAR"
Ünlü oyuncu açıklamasında, "Öyle bir şey yok. Biz arkadaşız, birbirimizi çok seviyoruz. Sadece iyi bir partner enerjimiz var" ifadelerini kullandı.
"GÜZELLİĞİM İÇİN RUHUMA İYİ BAKIYORUM"
Öte yandan Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre Cavrar, yeni bir fotoğraf çekimi yaptığını da belirtti. Sosyal medyada yapılan"Kızlar aşk istemiyor, Burcu Cavrar'ın güzelliğini istiyor" yorumuna ise"Güzelliğim için ruhuma iyi bakıyorum" sözleriyle yanıt verdi.
EKİP ARKADAŞLARIYLA UYUM İÇİNDE
Başarılı oyuncu, rol aldığı dizinin iyi gittiğini ve ekip arkadaşlarıyla uyum içinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi. Cavrar'ın açıklamasıyla birlikte set arkadaşlığının aşka dönüştüğü yönündeki iddialar da böylece yanıt bulmuş oldu.